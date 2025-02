Ako chlapcov ich sledoval Pavol Demitra. Bratia Tkachukovci píšu históriu NHL

„Možno sme bratia, ale keď sa hrá zápas, je to ako vojna,” pripustil v minulosti starší Matthew so smiechom.

„Myslím, že to bolo lepšie ako všetky tie sny, ktoré sme ako deti mali," povedal Brady. „Je to úžasné. Úprimne, momentálne nemám slová, ktorými by som to opísal.”

Úvodný zápas Spojených štátov amerických na Turnaji štyroch krajín zobrali útokom. Pri jasnej výhre nad Fínskom dominovali. Ich zápasové štatistiky boli ohromujúce.

Starší Matthew odohral viac ako 17 minút. Počas nich strelil dva góly, pripísal si jednu asistenciu, osem striel a dva bodyčeky.

Mladší Brady stihol za necelých 14 minút skórovať rovnako dvakrát. Až päťkrát ohrozil bránku súpera a zaznamenal aj osem hitov.

„Brady mal iba osem bodyčekov, ale vyzeralo to ako 28. Bol ako zviera,” pochválil brata Matthew.