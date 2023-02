Stihne koniec sezóny? Islanders prišli o najväčšiu hviezdu

NEW YORK. New York Islanders síce zvládli poraziť Pittsburgh Penguins, ale z dlhodobej perspektívy ich trápi strata najväčšej hviezdy. Mathew Barzal zrejme vynechá niekoľko týždňov.

Klub v pondelok oznámil, že forvard utrpel zranenie v spodnej časti tela. Jeho stav bude posudzovaný na týždennej báze.

Fanúšikovia sa obávajú, či sa vôbec stihne vrátiť do konca základnej časti. Novinár Ethan Sears z New York Post tvrdí, že by sa podľa plánu mal stihnúť doliečiť tak, aby ešte v prebiehajúcom ročníku nastúpil.