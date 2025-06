Rozhodol kolektív, z Česka sa nesťahuje. Slovenský brankár hodnotil poslednú sezónu

LITVÍNOV. Podľa slovenského hokejového brankára Mateja Tomeka rozhodlo o skorom vypadnutí Litvínova v uplynulej play off českej extraligy načasovanie formy.

„Myslím si, že práve to načasovanie formy alebo možno hernej pohody pred play-off bolo rozhodujúce.

V predchádzajúcej sezóne sme mali úplne iné rozpoloženie pred sériou s Plzňou, tie zápasy hoci boli tesné, zvládli sme ich a na tej vlne sme potom prešli až do semifinále.

V tomto ročníku sa stretnutia preklopili v prospech súpera,“ uviedol bronzový medailista zo ZOH v roku 2022 v Pekingu v rozhovore pre TASR.

Body utekali pomedzi prsty

Tomek ochytal v základnej časti o 11 duelov menej ako vlani. V bránke sa striedal so Šimonom Zajíčkom, ktorý štatisticky patril k najlepším v českej extralige.

„Individuálne hodnotenie by bolo dosť podobné tomu tímovému. Sezónu sme mali do nového roku výborne rozbehnutú, ale potom to už nebolo ono.

Zápasy a body nám utekali pomedzi prsty a my sme nedokázali formu načasovať na play-off,“ povedal účastník dvoch MS.