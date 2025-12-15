Momenty, keď hokej ide bokom. Syn trénera Montrealu bol účastníkom streľby

Tréner hokejistov Montrealu Canadiens Martin St. Louis prežíval po nedeľňajšom zápase NHL zmiešané emócie.
Jeho tím síce zdolal Edmonton 4:1, no pozápasovú tlačovú konferenciu otvoril slovami, ktoré nemali s hokejom nič spoločné.
St. Louis reagoval na tragickú streľbu na pôde Brownovej univerzity v Providence, kde študuje a hrá hokej jeho 22-ročný syn Ryan.
Incident si vyžiadal dve obete na životoch a ďalších deväť zranených.
„Bol včera v areáli univerzity, počas zápasu sa musel ukrývať. Je to tragédia, veľmi sa nás to dotklo. Chcem poslať svoje myšlienky a modlitby všetkým zúčastneným – študentom, rodinám aj celej komunite. Takéto veci by sa nemali stávať,“ povedal St. Louis.
Jeho syn je podľa trénera v poriadku a vrátil sa domov, no situácia bola podľa neho náročná pre všetkých.
„Je v bezpečí, ale boli to náročné chvíle. Myslíme na Brownovu univerzitu a jej komunitu,“ dodal.
K útoku došlo v sobotu popoludní počas záverečných skúšok. Kampus Ivy League školy bol na dlhé hodiny uzavretý, študenti a zamestnanci sa museli ukrývať na miestach.
Policajti zadržali jednu osobu, ktorú však neskôr prepustili. Vyšetrovanie pokračuje a motív zatiaľ známy nie je.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: