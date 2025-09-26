Tréner vyzdvihol len dvoch hráčov, medzi nimi je Mešár. Zvýšil svoju šancu na NHL?

MONTREAL. Slovenský hokejista Filip Mešár zaujal svojou hrou v druhom prípravnom zápase Montrealu pred štartom nového ročníka NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník si v noci na piatok pri domácej prehre s Torontom (2:7) pripísal asistenciu a po stretnutí si ako jeden z mála hráčov Canadiens vyslúžil pochvalu od trénera Martina St. Louisa.
Kouč hostí nebol spokojný s celkovým výkonom tímu, po zápase vyzdvihol len dvoch hráčov - obrancu Mikea Mathesona a práve Mešára.
„Myslím si, že Matheson pracoval a Mešár mal tiež dobré momenty. Nemôžem povedať, že by ich bolo veľa, ale to je to, čo ma zaujalo,“ uviedol St. Louis na pozápasovej tlačovej konferencii.
Mešár nastúpil v treťom útoku Canadiens s Vinzenzom Rohrerom a Joshuom Royom, ale dostal príležitosť aj v druhej presilovkovej formácii.
Práve počas početnej výhody v druhej tretine zaznamenal asistenciu, keď prihral Ivanovi Demidovovi a ten nabil na gól fínskemu kanonierovi Patrikovi Lainemu.
Pre slovenského útočníka, ktorý celú minulú sezónu odohral na farme Laval Rocket v AHL, to bol druhý bod v druhom prípravnom stretnutí. Pred troma dňami asistoval aj vo víťaznom dueli s Pittsburghom (2:1 sn).
So svojimi výkonmi v prvých prípravných zápasoch počas hlavného kempu bol spokojný aj samotný Mešár.
„Mám dojem, že postupne budujem svoju hru, pracujem na detailoch a ukazujem viac než len hokejové zručnosti. Musíme byť však lepší v obrannom pásme,“ citoval Mešára na sociálnej sieti zámorský novinár Marco D'Amico, ktorý pokrýva dianie v tíme Canadiens.