Colorado si českého útočníka mimoriadne váži. Podpísal lukratívnu zmluvu

COLORADO. Hokejový útočník Martin Nečas podpísal novú osemročnú zmluvu s Coloradom a v budúcej sezóne bude najlepšie plateným českým hráčom v NHL.
Zástupcovia Avalanche o predĺžení spolupráce informovali na klubovom webe. Podľa neoficiálnych informácií by dvadsaťšesťročný český reprezentant mal ročne zarobiť v priemere 11,5 milióna dolárov.
Minuloročný majster sveta z Prahy prišiel do Colorada v minulej sezóne z Caroliny a zaradil sa medzi kľúčových hráčov tímu.
Vďaka novej zmluve Nečas predčí hviezdu Bostonu Davida Pastrňáka, ktorý má teraz garantovaný príjem 12,5 milióna dolárov a je najlepšie plateným českým športovcom.
V budúcej sezóne mu však zmluva zabezpečuje menej - 11,25 milióna dolárov.
Nečas je teraz s Coloradom zmluvne viazaný do roku 2034 a celkovo zarobí 92 miliónov dolárov.
Nečas pôsobí v NHL od sezóny 2017/18, keď si pripísal premiérový štart za Carolinu, ktorá ho v roku 2017 draftovala v prvom kole ako celkovo dvanásteho hráča.
V kanadsko-americkej súťaži doteraz odohral 452 zápasov, v ktorých strelil 131 gólov a pridal 208 asistencií.
V 66 stretnutiach play-off dal 12 gólov a pripísal si 23 asistencií. Jeho sezónnym maximom je 83 bodov (27+56) z minulého ročníka NHL.
Bývalý hráč Komety Brno by mal patriť medzi opory českej reprezentácie na februárových olympijských hrách v Miláne.
Kouč Radim Rulík zaradil Nečasa medzi základných šesť hráčov nominovaných v júni.
