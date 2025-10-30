Colorado si českého útočníka mimoriadne váži. Podpísal lukratívnu zmluvu

Martin Nečas.
Martin Nečas. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. okt 2025 o 18:24
ShareTweet0

Mal by zarobiť takmer 12 miliónov dolárov ročne.

COLORADO. Hokejový útočník Martin Nečas podpísal novú osemročnú zmluvu s Coloradom a v budúcej sezóne bude najlepšie plateným českým hráčom v NHL.

Zástupcovia Avalanche o predĺžení spolupráce informovali na klubovom webe. Podľa neoficiálnych informácií by dvadsaťšesťročný český reprezentant mal ročne zarobiť v priemere 11,5 milióna dolárov.

Minuloročný majster sveta z Prahy prišiel do Colorada v minulej sezóne z Caroliny a zaradil sa medzi kľúčových hráčov tímu.

Vďaka novej zmluve Nečas predčí hviezdu Bostonu Davida Pastrňáka, ktorý má teraz garantovaný príjem 12,5 milióna dolárov a je najlepšie plateným českým športovcom.

V budúcej sezóne mu však zmluva zabezpečuje menej - 11,25 milióna dolárov.

Nečas je teraz s Coloradom zmluvne viazaný do roku 2034 a celkovo zarobí 92 miliónov dolárov.

Nečas pôsobí v NHL od sezóny 2017/18, keď si pripísal premiérový štart za Carolinu, ktorá ho v roku 2017 draftovala v prvom kole ako celkovo dvanásteho hráča.

V kanadsko-americkej súťaži doteraz odohral 452 zápasov, v ktorých strelil 131 gólov a pridal 208 asistencií.

V 66 stretnutiach play-off dal 12 gólov a pripísal si 23 asistencií. Jeho sezónnym maximom je 83 bodov (27+56) z minulého ročníka NHL.

Bývalý hráč Komety Brno by mal patriť medzi opory českej reprezentácie na februárových olympijských hrách v Miláne.

Kouč Radim Rulík zaradil Nečasa medzi základných šesť hráčov nominovaných v júni.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Seattle Kraken - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Seattle Kraken - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: St. Louis Blues - Vancouver Canucks dnes, NHL LIVE (Dalibor Dvorský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Colorado si českého útočníka mimoriadne váži. Podpísal lukratívnu zmluvu