VIDEO: Chromiak vyrovnal osobné maximum, Chovan strelil prvý hetrik v kariére

Ján Chovan. (Autor: Facebook/Sudbury Wolves)
TASR|17. feb 2026 o 07:18
Adam Nemec pridal dve asistencie.

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje osobné maximum v počte asistencií v AHL.

V noci na utorok si pripísal 21. asistenciu v prebiehajúcej sezóne, jeho Ontario však podľahlo Abbotsfordu 3:5.

VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Abbotsford

Martin Chromiak zaznamenal v tomto ročníku nižšej zámorskej súťaže celkom 37 bodov (16+21) v 48 dueloch.

Ján Chovan strelil svoj prvý hetrik v kariére. Troma gólmi a asistenciou sa podpísal pod triumf Sudbury nad Niagarou 6:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL a stal sa prvou hviezdou zápasu.

VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - Niagara

Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec, ktorý pridal dve asistencie. Bod za asistenciu si v drese hostí pripísal Jakub Chromiak.

AHL

