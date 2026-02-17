VIDEO: Chromiak vyrovnal osobné maximum, Chovan strelil prvý hetrik v kariére

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje osobné maximum v počte asistencií v AHL.
V noci na utorok si pripísal 21. asistenciu v prebiehajúcej sezóne, jeho Ontario však podľahlo Abbotsfordu 3:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Abbotsford
Martin Chromiak zaznamenal v tomto ročníku nižšej zámorskej súťaže celkom 37 bodov (16+21) v 48 dueloch.
Ján Chovan strelil svoj prvý hetrik v kariére. Troma gólmi a asistenciou sa podpísal pod triumf Sudbury nad Niagarou 6:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL a stal sa prvou hviezdou zápasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - Niagara
Na streleckú listinu sa zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec, ktorý pridal dve asistencie. Bod za asistenciu si v drese hostí pripísal Jakub Chromiak.
