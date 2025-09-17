Skvelá forma Daňa sa skončila. Slovenského hokejistu na dlhší čas vyradilo zranenie

Marko Daňo v drese HC Oceláři Třinec.
Marko Daňo v drese HC Oceláři Třinec. (Autor: X/HC Oceláři Třinec)
TASR|17. sep 2025 o 11:17
ShareTweet0

Marko Daňo strelil v úvodných troch zápasoch novej sezóny štyri góly.

TŘINEC. Hokejisti Třinca sa budú musieť dlhší čas zaobísť bez slovenského reprezentanta Marka Daňa.

Tridsaťročný útočník utrpel v nedeľňajšom dueli českej extraligy s Libercom (4:2) zranenie v dolnej časti tela a podľa prvých odhadov bude chýbať tímu približne dva mesiace. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Daňo strelil v úvodných troch zápasoch novej sezóny štyri góly a pridal jednu asistenciu.

V minulosti sa v drese „oceliarov“ presadzoval pravidelne, keď v priebehu štyroch predošlých ročníkov nastrieľal dovedna 84 gólov v 217 zápasoch a podieľal sa tak na zisku troch majstrovských titulov.

V zostave Třinca ho v utorňajšom zápase na ľade Mladej Boleslavi (1:2) na krídle druhej formácie po boku Libora Hudáčka a Daniela Kurovského nahradil krajan Miloš Roman, ktorý strelil jediný gól svojho tímu.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Marko Daňo v drese HC Oceláři Třinec.
    Marko Daňo v drese HC Oceláři Třinec.
    Skvelá forma Daňa sa skončila. Slovenského hokejistu na dlhší čas vyradilo zranenie
    dnes 11:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Skvelá forma Daňa sa skončila. Slovenského hokejistu na dlhší čas vyradilo zranenie