Skvelá forma Daňa sa skončila. Slovenského hokejistu na dlhší čas vyradilo zranenie

TŘINEC. Hokejisti Třinca sa budú musieť dlhší čas zaobísť bez slovenského reprezentanta Marka Daňa.
Tridsaťročný útočník utrpel v nedeľňajšom dueli českej extraligy s Libercom (4:2) zranenie v dolnej časti tela a podľa prvých odhadov bude chýbať tímu približne dva mesiace. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Daňo strelil v úvodných troch zápasoch novej sezóny štyri góly a pridal jednu asistenciu.
V minulosti sa v drese „oceliarov“ presadzoval pravidelne, keď v priebehu štyroch predošlých ročníkov nastrieľal dovedna 84 gólov v 217 zápasoch a podieľal sa tak na zisku troch majstrovských titulov.
V zostave Třinca ho v utorňajšom zápase na ľade Mladej Boleslavi (1:2) na krídle druhej formácie po boku Libora Hudáčka a Daniela Kurovského nahradil krajan Miloš Roman, ktorý strelil jediný gól svojho tímu.