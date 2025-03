VIDEO: Daňovi hrozí v Česku pokuta, po prehre so Spartou vulgárne vynadal rozhodcom

Oceláři vyhrali v play off už 17 sérií za sebou. Podobnú šnúru ťahal v českej extralige iba Vsetín, vo finále v roku 2000 ju ukončila Sparta.

V štvrtom zápase bol Třinec na domácom ľade veľmi blízko k vyrovnaniu série. Viedol 3:2, ale 27 sekúnd pred uplynutím 60. minúty poslal zápas do predĺženia Michal Řepík.

Tí v zápise uviedli, že ich počastoval vulgárnymi nadávkami: "Vy ku*vy zaje*ané, choďte do pi*e, vy ku*vy."

Mne to pripadá nešportové. Mohlo sa vylučovať, ale bol tam jednoznačne nafilmovaný pád. O čom sa bavíme?" hneval sa třinecký kouč Zdeněk Moták v rozhovore pre Oneplay Sport.

Daňovi teraz hrozí od disciplinárnej komisie podľa isport.cz pokuta.

Do činenia s disciplinárkou mal už počas kvalifikácie o play off proti Litvínovu, keď v druhom zápase zozadu podkopol Kevina Czuczmana oslavujúceho gól, za čo vyfasoval dvojzápasový trest. Daňo tiež dostal pokutu desať percent zo základného platu pre nafilmovaný pád. Neskôr sa však ukázalo, že hokejka obranca Marka Baránka ho do tváre skutočne zasiahla.