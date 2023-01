Gáborík o Slafkovskom: Farma? Bude to krok späť

"Po kariére ide život ďalej. Mal som možnosť hrať trikrát Winter Classic a sú to krásne spomienky. Pamätám si, že raz snežilo a pripomenulo mi to detstvo," povedal Hossa trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a člen hokejovej Siene slávy v Toronte (HHOF).

Gáborík si tiež vyskúšal, aké je to zahrať si pod holým nebom.

"Budem si to pamätať do konca života a hádam si to užijú aj všetci účastníci tejto akcie. Bol som sa pozrieť pri ľade, vyzerá to úžasne," povedal 63-násobný reprezentant Slovenska.

Gáborík sa vyjadril aj k Slafkovskému: "Nie je jednoduché hrať v Montreale. Myslím si, že dostane viac času na ľade. Keby ho klub poslal na farmu, bude to podľa mňa krok späť."