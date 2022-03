Višňovský: Starší hráči mi robili zle. Sekali ma, otupili mi korčule

Topoľčany sú malé mesto, všetci sme sa poznali a naše detstvo sa odohrávalo na ulici. Hrávali sme futbal, hokejbal, basketbal, tenis, bicyklovali sme, dalo mi to veľmi veľa. Je mi ľúto dnešných detí, ktorým rodičia musia vymýšľať, čo idú robiť. My sme si všetko vymysleli sami, kreativita dnešným deťom bohužiaľ chýba.

V dorasteneckých a juniorských kategóriách ma už „ostaršovali“ a to som už začal hrávať s Mirom v jednom tíme. On potom odišiel do Trenčína a neskôr do Ameriky. Moja cesta z Topoľčian viedla do Slovana Bratislava a až neskôr som sa dostal do USA.

Vidíte u dnešných detí nejakú cestu, nejaký priestor, ako by sa mohli vrátiť k zdravej súťaživosti a radosti zo športu?

To je veľmi dobrá otázka... Je to ťažké a vidím to aj na mojich deťoch. Rodič by aj chcel, ale v prvom rade musí chcieť aj dieťa a mať cieľ, čo chce dosiahnuť. Ja som večer zaspával so snom byť profesionálny hokejista, ktorý bude dávať góly a budú ho nosiť na rukách. To bolo moje všetko.

Vedel som, že ma to v škole nebavilo, hoci som zmaturoval. Pokiaľ som mohol, tak som zo školy utekal čo najskôr a šiel som hrať hokej, futbal, tenis, či sa bicyklovať. To bol môj život a môj svet. Chodil som na všetky odznaky zdatnosti a aktivity v školách, veľmi ma to bavilo.