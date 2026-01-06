Lotyšsko odhalilo nomináciu na ZOH. Nechýba Daugavinš a známe mená zo Slovenska

Lotyšská hokejová reprezentácia zverejnila nomináciu na olympijské hry v Miláne.
Medzi 25 menami, ktoré dnes oznámil tréner Harijs Vitolinš, je šesť zástupcov NHL na čele s obrancom Floridy Uvisom Balinskisom, ktorý v predchádzajúcej sezóne zdvihol vo farbách Panthers nad hlavu Stanleyho pohár.
Dvadsaťdeväťročný Balinskis je jedným z 13 hráčov, ktorí už pod piatimi kruhmi štartovali.
Okrem neho pôsobia v elitnej zámorskej súťaži tiež brankári Elvis Merzlikins s Artursom Šilovsom a útočníci Rodrigo Abols, Zemgus Girgensons a Teodors Blugers.
Väčšie zastúpenie ako NHL má v aktuálnej lotyšskej nominácii iba česká najvyššia súťaž. Karlove Vary dodali trojicu Roberts Mamčičs, Janis Jaks a Haralds Egle, v extralige hrajú rovnako Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Kristians Rubins, Renars Krastenbergs a Martinš Dzierkals.
Väčšina z nich štartovala aj na májových majstrovstvách sveta v Štokholme a Herningu, kde Lotyši obsadili desiate miesto.
Niekoľko hráčov v minulosti pôsobilo aj na Slovensku.
Brankár Gudlevskis chytal za Slovan Bratislava, Mamčičs strávil dve sezóny v Nových Zámkoch. Krastenbergs bol vlani ťahúňom Michaloviec, na Zemplíne hrával aj hviezdny Daugavinš a Haralds Egle obliekal dres Liptovského Mikuláša aj Slovana.
Nominácia Lotyšska na ZOH 2026
Brankári: Elvis Merzlikins (Columbus /NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh / NHL), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven / Nem.),
Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning / Dán.), Alberts Šmits (Jukurit / Fin.), Uvis Balinskis (Florida / NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Roberts Mamčičs, Janis Jaks
Útočníci: Haralds Egle (všetci Karlove Vary), Renars Krastenbergs (Olomouc), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugavinš (Kassel/Nem.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha), Rodrigo Abols (Philadelphia/NHL), Rudolfs Balcers (Curych/Švajčiar.), Zemgus Girgensons (Tampa/NHL), Eduards Tralmaks (Grand/Rapids/Ado Bluhl. Vancouver / NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg / Rak.), Oskars Batna (Lahti / Fin).