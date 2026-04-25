Kapitán Sukeľ skóroval pri víťazstve Litvínova, ktorý sa udržal v extralige

Česká extraliga - baráž
HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Góly: 3. Jurčík, 3. D. Kaše, 14. Sukeľ, 23. Gut, 38. Polášek (Sukeľ)
/konečný stav série: 4:1, Litvínov sa udržal v extralige/
Hokejisti HC Verva Litvínov budú aj v novej sezóne účastníkom najvyššej českej súťaže. V piatom barážovom stretnutí zdolali Duklu Jihlava 5:0 a celkovo triumfovali 4:1 na zápasy.
Na víťazstve sa podieľal aj kapitán domácich a slovenský útočník Matúš Sukeľ, ktorý si pripísal gól a asistenciu.
Litvínov, ktorý pôsobí v domácej najvyššej súťaži nepretržite od postupu v roku 1959, vykročil za rozhodujúcim bodom hneď v úvode zápasu.
V čase 2:37 viedol po góloch Ondreja Jurčíka a Davida Kašeho 2:0, po 14 minútach mal zásluhou gólu kapitána Matúša Sukeľa na svojej strane už trojgólový náskok. Ďalšie presné zásahy potom pridali Michal Gut a Adam Polášek.
Čisté konto udržal pred 5944 divákmi vo vypredanom hľadisku brankár Pavel Čajan.