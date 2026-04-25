Kapitán Sukeľ skóroval pri víťazstve Litvínova, ktorý sa udržal v extralige

Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ. (Autor: Facebook/HC VERVA Litvínov)
TASR|25. apr 2026 o 20:04
Slovenský reprezentant si pripísal aj jednu asistenciu.

Česká extraliga - baráž

HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Góly: 3. Jurčík, 3. D. Kaše, 14. Sukeľ, 23. Gut, 38. Polášek (Sukeľ)

/konečný stav série: 4:1, Litvínov sa udržal v extralige/

Hokejisti HC Verva Litvínov budú aj v novej sezóne účastníkom najvyššej českej súťaže. V piatom barážovom stretnutí zdolali Duklu Jihlava 5:0 a celkovo triumfovali 4:1 na zápasy.

Na víťazstve sa podieľal aj kapitán domácich a slovenský útočník Matúš Sukeľ, ktorý si pripísal gól a asistenciu.

Litvínov, ktorý pôsobí v domácej najvyššej súťaži nepretržite od postupu v roku 1959, vykročil za rozhodujúcim bodom hneď v úvode zápasu.

V čase 2:37 viedol po góloch Ondreja Jurčíka a Davida Kašeho 2:0, po 14 minútach mal zásluhou gólu kapitána Matúša Sukeľa na svojej strane už trojgólový náskok. Ďalšie presné zásahy potom pridali Michal Gut a Adam Polášek.

Čisté konto udržal pred 5944 divákmi vo vypredanom hľadisku brankár Pavel Čajan.

