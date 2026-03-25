Deti v osade sa hrali na hviezdy tímu. Tréner: Je to viac ako vyhrať sériu so Slovanom

Hokejisti Slovana Bratislava sa dočkali a po štyroch rokoch postúpili do semifinále extraligy. Štvrťfinálovú sériu Tipsport ligy s Liptovským Mikulášom vyhrali 4:0.
Rozhodujúci bod získali na Liptove po stredajšej výhre 3:2.
Liptáci hrali play-off prvýkrát po 17 rokoch a zdá sa, že mesto sa znova nadchlo pre hokej. Po ťažkých sezónach na dne tabuľky sa dostali medzi najlepšiu osmičku.
„Dnes je to pre nás kruté, ale na tento tím som veľmi pyšný. Vrátili sme ľudí do hľadiska,“ hovoril tréner HK 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter.
Český kormidelník sa bol pred zápasom prejsť na druhú stranu Váhu, kde išiel okolo rómskej osady. Bol nadšený z toho, čo videl.
„Deti sa tam hrali na Sukeľa, Cormiera či Záborského. Ak niekoho hráči inšpirujú, to je to najviac. Deti ich majú za vzory a to je viac ako vyhrať sériu,“ hovoril Totter.
„To bola pre mňa najväčšia odmena. Deti sa hrajú na hráčov, s ktorými pracujem, a pamätajú si ich mená. Je to krásne. Môžem vyhrať pohár, ale na toto nikdy nezabudnem.“
Výsledok je krutý, séria bola tesná
Séria skončila jasným výsledkom – 4:0. Jednotlivé zápasy však také jasné neboli. Z pohľadu Slovana skončili 3:0, 3:2, 2:1 a 3:2.
V prvom zápase bol síce rozdiel trojgólový, ale belasí v závere dvakrát skórovali do prázdnej brány.
„Podľa výsledku série sa môže zdať, že to bolo jednoznačné, ale nebolo to tak. Boli to vyrovnané zápasy. Hrali fakt dobre a nedali nám nič zadarmo.
Sme radi, že sme to zvládli v štyroch zápasoch,“ hovoril útočník belasých Jonáš Peterek, ktorý bol v sérii so štyrmi bodmi najproduktívnejším hráčom spolu s Ryanom Dmowskim.
„So Slovanom sme hrali vyrovnanú partiu a to je mužstvo, ktoré bolo od začiatku pasované na titul, má oveľa väčší rozpočet a skúsenejších hráčov ako my,“ hovoril útočník Mikuláša Tomáš Záborský.
„Chýbalo nám trocha šťastia, aby to bolo vyrovnanejšie. Bohužiaľ, nedostali sme sa do série.“
Zápasy neboli tesné len výsledkovo, ale aj herne. Slovan však dokázal udrieť práve vtedy, keď to bolo najviac treba.
O chýbajúcich skúsenostiach hovoril aj kapitán domácich Jakub Sukeľ. Tréner Totter videl slabinu v predbránkovom priestore a v premieňaní šancí.
VIDEO: Tréner Liptákov Aleš Totter po sérii so Slovanom
„Nenašli sme odrazené puky a trochu nás trápili presilovky. Výsledok 0:4 je krutý, ale herne sme spokojní. Škoda, že sme nevyhrali ani jeden zápas a nedostali sme Slovan pod tlak,“ uviedol Totter.
Tyčky, prázdne brány, ale slabá efektivita
Štvrtý duel série bol vyrovnaný aj v štatistike striel. Tú vyhral Mikuláš tesne 27:26.
Slovanistov dostal do úvodného vedenia v siedmej minúte Pecararo. O desať minút neskôr vyrovnal Tritt.
Kľúčovou fázou pre víťazstvo hostí bol začiatok druhej tretiny. Najprv sa po prihrávke Bakoša presadil Peterek a potom si dvojica vymenila roly a zvýšila už na 3:1.
Domáci kontrovali v presilovke zásluhou Podolinského. Jeho gól na 2:3 naštartoval domácich hráčov aj publikum. Mikuláš si začal vytvárať tlak a veľké šance.
Sympatický výkon pokračoval aj v tretej tretine, ale vyrovnávajúci gól nedokázali Liptáci streliť ani v hre bez brankára.
„Bohužiaľ, chyby nás stáli výsledok. Šancí sme mali veľmi veľa, tyčky, prázdne brány. Neboli sme takí efektívni. Slovan je skúsené mužstvo, keď sa oni dostali do šance, vedeli to využiť,“ hovoril útočník Záborský.
„Liptovský Mikuláš nebol 17 rokov v play-off a máme tu veľa neskúsených hráčov. Pre niektorých to bolo vôbec prvé play-off v seniorskom hokeji. Keď sa zápas lámal, prišla tam nejaká chyba a nekoncentrácia. Avšak je na čom stavať.“
Tak ako vo všetkých zápasoch v sérii, Slovan podržal brankár Jaroslav Janus. 36-ročný gólman mal v štyroch dueloch série priemernú úspešnosť zákrokov na úrovni skvelých 95,6 percent a inkasoval len päťkrát.
„V každom zápase sme boli o trochu lepší, ale určite si vážime, že sme to takto zvládli,“ hovoril Janus.
„Nemali sme to vôbec jednoduché doma ani vonku. Klobúk dole pred Mikulášom. Mohlo to dopadnúť hocijako, ale aj so šťastím a srdcom sme to odbojovali a Pán Boh zaplať, že to skončilo 4:0.“
Rešpekt Mikulášu vyjadril aj kapitán Slovana
Liptovský Mikuláš si svojimi výkonmi vyslúžil rešpekt. Po zápase sa s trénerom Totterom rozprával kapitán belasých Tomáš Marcinko aj tréner Brad Tapper.
„Vyjadrili rešpekt nám a tomu, ako sme tu pracovali. Klobúk dole k chlapcom, keď to povie kapitán, ktorý má s Třincom kopu titulov českého majstra,“ hovoril Totter.
„Povedal, že to pre nich bola ťažká séria a nemyslím si, že to bola len zdvorilostná fráza. Získali sme si rešpekt, čo Mikuláš niekedy nemal.“
Pochvalu za výkony počas sezóny dal v šatni po zápase hráčom Mikuláša aj kapitán Jakub Sukeľ, ktorý zdôraznil, že sa nemajú za čo hanbiť:
„Každý v šatni môže byť hrdý na to, akú sezónu sme mali. Pred sezónou by sme to určite brali. Spravili sme dobrý krok a treba na to nadviazať do budúcna. Mikuláš si to zaslúži.“
Po dobre zvládnutej sezóne by v Liptovskom Mikuláši mali ostať zrejme všetci Slováci. S importmi budú ešte komunikovať.
Play-off po 17 rokoch a najvydarenejšia sezóna po návrate do extraligy dávajú smerom do budúcna väčšie nádeje.
„Náš cieľ musí byť top 6 po základnej časti a semifinále,“ hovoril o budúcej sezóne Totter. „Jedenásť hráčov malo najlepšiu sezónu v kariére. Nie je to o trénerovi, ale o tých hráčoch a o tom, ako pracovali. Klobúk dole pred nimi. Som pyšný na ich hru. Výsledkovo to nevyšlo, ale to sa stane. Som rád, že som s nimi mohol pracovať.“
Ďalšie kolo bude oveľa ťažšie, hovorí Surový
Pre Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila, Slovan však bude pokračovať v semifinále Tipsport extraligy. Súpera ešte nepozná, ale bude to jeden z pätice Košice, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a Michalovce.
„My nekončíme, trošku vyfúkneme, dáme chlapcom možno voľno, ale makáme ďalej,“ hovoril asistent trénera Tomáš Surový.
VIDEO: Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po štvrtom zápase a sérii
„Potrebujeme, aby naše výkony išli ešte vyššie, lebo nás čaká ďalšie kolo, ktoré bude oveľa ťažšie.“
Slovan je prvým postupujúcim zo štvrťfinále a pred ďalšou sériou si tak môže dopriať dlhší oddych.
Ocenil to aj brankár Janus: „Ja vždy beriem odpočinok ako výhodu. Čakáme, čo sa bude diať. Ďalšie série sú vyrovnané, sledujeme to a už sa tešíme na nášho súpera.“
