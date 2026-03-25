Slovan hladko postúpil do semifinále. Liptovskému Mikulášu nedovolil ani jedno víťazstvo

Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v štvrtom zápase štvrťfinále play off.
Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v štvrtom zápase štvrťfinále play off. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 20:18
Víťazný gól strelil v polovici zápasu Martin Bakoš.

Tipsport liga - 4. zápas štvrťfinále

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 17. Tritt (Robertson, Flood), 33. Podolinský (Tritt, Flood) – 7. Pecararo, 26. Peterek (Bakoš), 31. Bakoš (Peterek)

Rozhodcovia: Žák, Orolin – Stanzel, Staššák, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 1530

Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, Fekiač, Lalík, Podolinský, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, Záborský – Barcík, Tritt, Ibragimov – Kalousek, Uhrík, Ferkodič – Šandor, Vankúš, Nespala.

Slovan Bratislava: Janus - O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Petriska, Šimun, Bondra

/konečný stav série: 0:4/

Hokejisti Slovana Bratislava sú prvými semifinalistami play off Tipsport ligy 2025/2026.

Na ľade Liptovského Mikuláša zvíťazili vo štvrtom zápase štvrťfinále 3:2 a v sérii triumfovali hladko 4:0.

„Belasí“ viedli po góle Pecarara, ale domáci ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Tritta.

V druhej tretine hostia rozhodli zásluhou Peteraka a Bakoša, Liptáci potom už len znížili po zásahu Podolinského.

Hlasy po zápase

Aleš Totter, tréner Liptovského Mikuláša: „Urobili sme pár zlých rozhodnutí, ale bol to opäť dobrý zápas z našej strany. Ale Slovan ide ďalej zaslúžene. Ja som na chalanov hrdý nielen za túto sériu, ale aj za to, ako hrali v play off. Kapitán Slovana mi po zápase niečo povedal, jeho slová chvály si budem pamätať. Bola to výborná séria, história napíše 4:0 pre Slovan, ale bolo to vyrovnané. Tento tím má veľký potenciál.“

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Bol to ťažký zápas ako všetky predtým. Sme radi, že sme zvládli sériu v štyroch zápasoch. Mali sme aj šťastie, ale to patrí k hokeju. Napokon sme si to ustrážili. Nám chýbalo v závere základnej časti nasadenie, sme radi, že sme to zvládli.“

