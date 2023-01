Slafkovský musí zobrať čakan do ruky a drieť, vraví Libor Hudáček

Vlani sa so slovenskou hokejovou reprezentáciou tešil zo senzačného bronzu na OH v Pekingu. V aktuálnej sezóne rozšíril rady tímu s najvyšším počtom Slovákov v českej extralige – Třinci. Ten už v piatok odohrá zápas proti Brnu v rámci Kaufland Winter Games 2023 .

"Nestihli nám dokončiť kuchyňu v novom zrube vo Vysokých Tatrách. Chceli sme byť tam, ale napokon sa to nepodarilo. Navyše deti boli choré. Povedali sme si, že radšej ostaneme doma. Užili sme si to. Rodičia boli za bratom Julom v Astane, kde mali aspoň väčšiu zimu a sneh. Za nami prídu neskôr. Už sa na nich tešíme," povedal Hudáček.

Po bronzovom úspechu Slovenska na olympiáde v Pekingu bude chcieť na najbližších MS v Lotyšsku a Fínsku tím vedený Craigom Ramsaym opäť dosiahnuť úspech. Ak by vám prišla pozvánka z národného tímu prijali by ste ju?

Niečo podobné som zažil na vlastnej koži pred desiatimi rokmi. Viem, o čom to je, a so skúsenejšími hráčmi sa im budeme snažiť čo najviac pomôcť. Oni sú z mentálnej stránky veľmi dobre nastavení. Je to nová a mladá generácia. Majú priestor a je len na nich, ako s tým naložia. Musia chytiť šancu za pačesy. Zatiaľ to s nimi vyzerá veľmi sľubne.

Aj na vás bol, podobne ako na Slafkovského, vyvíjaný v začiatkoch kariéry veľký tlak. V Montreale je pod neustálym drobnohľadom médií. Čo by ste mu odkázali?