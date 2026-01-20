    Mal byť centrom prvého útoku Švédov. Nastúpi mladík proti Slovákom na ZOH?

    Švédsky hráč Leo Carlsson oslavuje gól v zápase A-skupiny Fínsko - Švédsko na MS v hokeji 2025.
    Švédsky hráč Leo Carlsson oslavuje gól v zápase A-skupiny Fínsko - Švédsko na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
    SITA|20. jan 2026 o 13:13
    Minulý týždeň absolvoval operačný zákrok vzhľadom na masívne poranenie mäkkých tkanív v stehennom svale.

    Vedenie švédskej hokejovej reprezentácie starostlivo monitoruje zdravotný stav Lea Carlssona, ktorého účasť na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Miláne je nanajvýš otázna.

    Dvadsaťjedenročný mladík minulý týždeň absolvoval operačný zákrok vzhľadom na masívne poranenie mäkkých tkanív v stehennom svale.

    Pôvodná prognóza jeho úplného zotavenia sa odhaduje na tri až päť týždňov. Švédi odohrajú prvý zápas v B-skupine na ZOH proti domácim Talianom v stredu 11. februára. V rovnaký deň nastúpia v B-skupine aj Slováci proti Fínom.

    Súboj Slovensko - Švédsko je v Santagiulia Arene v Miláne na programe v sobotu 14. februára. "Dáme mu týždeň, aby sme videli, ako bude jeho telo reagovať na liečbu. Potom zvážime situáciu a urobíme rozhodnutie," uviedol tréner Švédov Sam Hallam, cituje ho web NHL.

    Leo Carlsson v zápase Švédsko - Nemecko na MS v hokeji 2023.
    Leo Carlsson v zápase Švédsko - Nemecko na MS v hokeji 2023. (Autor: TASR/AP)

    Švédi pôvodne rátali s Carlssonom ako centrom prvého útoku s krídlami Jesperom Brattom a Williamom Nylanderom. Carlsson v 44 zápasoch aktuálnej sezóny v drese Anaheimu nazbieral 44 bodov za 18 gólov a 26 asistencií. Svojmu tímu aktuálne chýba už v troch zápasoch.

    Vedenie švédskeho tímu pozorne sleduje aj zdravotný stav obrancu Victora Hedmana. Jeden z najskúsenejších a najproduktívnejších švédskych bekov v NHL v polovici decembra absolvoval operačný zákrok na lakti a podľa jeho trénera v Tampe Bay Jona Coopera by sa mal už čoskoro pripojiť k svojim spoluhráčom.

    Ak sa tak stane a zostane v poriadku, jeho účasť na ZOH 2026 by nemala byť ohrozená.

    dnes 13:13
