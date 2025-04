Kde ich našli? čudoval sa. Mikula konečne videl rozhodcov, ktorí pískali veľmi dobre

„Bola to moja chyba, beriem to na seba. Lamper to síce trafil úžasne, no nachytal ma. Takéto góly padajú aj v NHL, no mrzí ma to. Mal som si to postrážiť,“ poznamenal Kantor, ktorý bol napokon opäť opora svojho tímu. Ani on však nezabránil prehre 2:3, po ktorej si Zvolen odniesol nelichotivý priebežný stav série.

VIDEO: Zostrih druhého zápasu série