ONLINE: HC Košice - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (36. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 36. kola Tipos extraligy medzi Košicami a Zvolenom.



HC Košice



Košičania si po piatku priviezli domov pekný skalp Slovana. V hlavnom meste predviedli výkon, ktorý ocenili aj hráči súpera či tréner Peter Oremus. Víťazstvom 4:1 bodovo vyrovnali Michalovce, ktoré prestrieľali Banskú Bystricu. Bilancia Košíc so zvolenským vicemajstrom je zatiaľ vyrovnaná. Steel Aréna si naposledy pamätala cenný úlovok HKM v pomere 5:4 po nájazdoch.



HKM Zvolen



Zvolen strelil v posledných dvoch zápasoch len dva góly. Pochopiteľne to nestačilo na zdolanie Nitry aj Trenčína. Obranca Jozef Sládok v rozhovore prezradil, že dosť bolo rečí a je čas na činy. Uvidíme, čo z toho prinesú zvolenskí hokejisti do Košíc. Výkony vicemajstra sú zlé, kvôli čomu už absentuje v prvej šestke.