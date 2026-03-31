Košice čaká v semifinále veľké derby, Petráš: Pôjde sa na krv. Bystričanov mrzel šiesty zápas

V hokejovej extralige sa ešte nikdy nehrala v play-off taká séria. Štvrťfinále medzi Košicami a Banskou Bystricou prinieslo päť predĺžení v siedmich zápasoch a aj košický obrat série z 1:3 na zápasy na konečných 4:3.
Obhajca titulu dokonal obrat série pred siedmimi tisíckami divákov a po víťazstve 3:1 v siedmom zápase sa už teraz teší na semifinále.
To určite prinesie veľké derby. O tom, či súperom Košičanov bude Slovan Bratislava alebo východniarsky rival z Popradu sa rozhodne v utorok v Nitre.
„Pocity sú určite výborné. za stavu 1:3 v sérii to z nás opadlo, začali sme si ten hokej užívať a už bolo dobre. Viac sme kombinovali, tlačili sa do brány.
Som rád, že sme vyhrali tento siedmy zápas pred domácim publikom, prišlo sa na nás pozrieť veľa ľudí pozrieť a sme jednoducho nesmierne rad,“ užíval si víťazné pocity Patrik Rogoň, ktorý na konci štvrtej minúty začal prvým gólom zápasu cestu Košičanov za víťazstvom.
Dva zápasy navyše
Ako dodal byť súčasťou takej série bolo veľmi krásne, ale aj náročne zároveň. „Tie minúty, čo sme hrali na viac sa počítali a šlo to do nôh a každý hral so sebazaprením.
Som rád, že sme to zvládli a že každý ešte v tom siedmom zápase našiel tú energiu a išli sme do toho naplno,“ priznal Rogoň.
O neuveriteľnej sérii hovoril aj Šimon Petráš, ktorý v druhej tretine siedmeho zápasu svojim 31. gólom sezóny zvyšoval na dvojgólový rozdiel.
„Neuveriteľná séria aj s toľkými predlženiami a taká otočka z 1:3, keď sme boli dole. Ale ukázala sa sila nášho tímu a to, ako stojíme jeden za druhým.
Fyzicky to bolo veľmi náročné, každé to predlženie. Boli to v podstate dva zápasy navyše, ale o to viac sme dnes spokojní,“ povedal najlepší strelec Košíc, ktorý naznačil aj dôvod relatívne hladkého víťazstva v rozhodujúcom zápase.
„Celú sériu sme pracovali na tom, aby sme unavovali ich bekov. Dnes bolo vidieť, že boli unavení a o to viac sme mali priestoru. Aj preto to dnes bolo z našej strany jednoznačnejšie,“ dodal.
Keď Sýkora, tak aj Liščinský
Dôležitý tretí gól, ktorý definitívne zlomil odpor Bystričanov, strelil iba 20-ročný útočník Michal Liščinský, ktorý sa stal hviezdou posledných zápasov série. V šiestom zápase v Banskej Bystrici svojim prvým gólom v sezóne vyrovnával a poslal ho do predĺženia.
„Som rád, že sa presadil. Veď už v poslednom zápase v základnej časti dal skoro gól. Bol z toho taký trošku smutný. Pracuje tvrdo každý tréning, je to taká motorová myš,“ povedal o svojom mladom spoluhráčovi Petráš.
„Od rána som počúval, že určite dám gól, lebo ho dal aj Adam Sýkora v NHL. Tak som ho musel dať,“ smial sa po zápase mladík, ktorému v kabíne prischla prezývka Sýkorka pre štýl hry aj podobnosť s ďalším slovenským mladíkom, ktorý sa v posledných dňoch začína presadzovať v NHL.
Navyše Liščinského prvé dva góly sezóny padli vždy po prvých dvoch góloch Sýkoru v NHL.
„Beriem všetkými desiatimi ako to je teraz. Radšej dať teraz dva dôležité góly, ako desať v základnej časti, keď sme to až tak nepotrebovali,“ nemrzí Liščinského po góloch v play-off to, že neskóroval už v základnej časti.
Ukázali charakter a hokej bez ega
„Keby sme v auguste povedali, že skončíme na treťom mieste a postúpime do semifinále, nemyslím si, že by tomu veľa ľudí uverilo. A ani my sme si neboli istí, čo môžeme očakávať, ale chlapci znova a znova ukázali charakter, ktorý vládne v šatni, a odhodlanie hrať tak, ako musíme hrať, teda hokej bez ega.
V šatni nie sú žiadne egá, len skvelá partia, skvelá tímová mentalita a chlapci si to veľmi zaslúžia,“ povedal po postupe zo série, akú podľa vlastných slov ešte nezažil, košický tréner Dan Ceman.
Jeho zverenci po víťazstve v štvrťfinálovej sérii vedia, že v tej semifinálovej bude ich súperom jeden z dvojice veľkých rivalov – buď Slovan alebo Poprad.
„Je nám to jedno. Každý súper bude náročný, v semifinále sa už pôjde na krv, lebo každý chce postúpiť do finále. So Slovanom by to bolo možno atraktívnejšie.
Nepozeráme sa na súpera, ale na seba a na to, aby sme hrali svoju hru a predvádzali to, čo počas celej sezóny,“ myslí si Petráš.
Definitívny zlom v šiestom zápase
Porazení a smutní Bystričania sa zhodli na dvoch veciach. Definitívny zlom v sérii sa stal v šiestom zápase, ktorý doma prehrali po predĺžení a v siedmom zápase výrazne chýbali dvaja kľúčoví hráči – potrestaný Roman Faith a zranený Dávid Šoltés.
„Bolí to ešte viac, pretože keby sme to dohnali a prehrali, tak si poviem, že mali navrch. Ale 3:1 na zápasy, myslím si, že už sme to mohli ukončiť aj tu, aj potom doma. Siedmy zápas dopadol, ako dopadol.
Určite šiesty zápas to definitívne zlomil. Celú tretiu tretinu sme ich nepustili z pásma, oni raz ušli a bolo vyrovnané. Také niečo by sa nemalo stávať,“ povzdychol si brankár Eugen Rabčan.
Ako dodal kapitán Michal Kabáč, klamal by, keby povedal, že Šoltés s Faithom nechýbali.
„Sú to naši dvaja kľúčoví hráči. Aj to boli možno tie momenty, ktoré rozhodli sériu. My sme mali tri vyššie tresty, súper ani jeden. Boli rozumnejší,“ poznamenal Kabáč, na ktorého nadviazal tréner Vlastimil Wojnar.
„Prakticky sa nám rozpadla prvá aj druhá presilovková lajna a bolo to veľké oslabenie.
Dnes sme nehrali dobre. Nehrali sme play-off hokej ako v tých predchádzajúcich šiestich zápasoch. Ale séria sa nerozhodla dnes, ale v tom šiestom zápase doma.
Tam to viselo na vlásku. Bohužiaľ sme urobili chybu v predĺžení a dostali gól viac menej zo samostatného nájazdu,“ dodal Wojnar.
Sezónu hodnotí posledný zápas
Brankár Eugen Rabčan priznal, že v sezóne, v ktorej sa stal v Bystrici jednotkou, chcel mužstvo po siedmich rokoch potiahnuť do semifinále.
„Som rád, že som dostal takúto šancu a celej organizácii, klubu, manažérom, trénerom sa chcem poďakovať za dôveru. Chcel som byť ten, kto potiahne Bystricu po siedmich rokoch do semifinále, ale nepodarilo sa,“ smutne poznamenal.
Podľa kapitána Kabáča nebola sezóna Banskej Bystrice zlá. „Ale vždy ju hodnotí posledný zápas,“ skonštatoval.
„Je nám to všetkým ľúto. Ale treba pogratulovať súperovi. Tá séria bola dobrá, toľko predĺžení som nie že nezažil, ale ani nepočul, že by sa to niekedy stalo. Teraz sa ťažko hľadajú slová, všetci sme z toho smutní, lebo sme chceli ísť do toho semifinále.
Najmä po tom, čo sme vyhrávali 3:1 na zápasy a mali dobre rozbehnuté, sme si nepredstavovali koniec sezóny. Napriek tomu chcem poďakovať všetkým chlapcom, lebo tam nechali všetko.
Chcem poďakovať aj fanúšikom, ktorí nám verili a fandili,“ ďakoval napriek sklamaniu z definitívneho konca sezóny Kabáč.
