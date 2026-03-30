To najlepšie si nechali na koniec. Košice po dominantom výkone postúpili do semifinále

Tipsport liga - 7. zápas štvrťfinále
Košice - Banská Bystrica 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 4. Rogoň (Šedivý), 27. Petráš (Mikúš, Jellúš), 36. Liščinský (Ferenc, Šedivý) - 58. Kukuča
Rozhodcovia: Hronský, Stano - D. Konc ml., Stanzel
Vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6998
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl - Mikúš, Repčík, Petráš - Krivošík, Jellúš, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Kohút, Liščinský - Kvietok
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Stránský, Česánek - Turnbull, Myklucha, Valach - Kukuča, Tomka, Gron - Sedliačik, Zigo, Kabáč - Buc, Ondrušek, Jasenec - Čunderlík
/stav série: 4:3, Košice postúpili do semifinále/
Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami play off Tipsport ligy. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série proti Banskej Bystrici zvíťazili na domácom ľade 3:1, celkovo 4:3 na zápasy.
Meno svojho semifinálového súpera sa dozvedia po sérii medzi Nitrou a Michalovcami, ktorá vyvrcholí v utorok.
Okrem Košíc si postup medzi najlepšiu štvoricu vybojovali aj hráči Slovana Bratislava a Popradu.
Hostia nastúpili bez útočníkov Romana Faitha, ktorý absentoval pre trest a Dávida Šoltésa, ktorého vyradilo zranenie.
Košičania vykročili za kľúčovým víťazstvom v sérii už v 4. minúte, keď Rogoň prekvapil brankára Rabčana - 1:0.
Hostia mohli vyrovnať počas presilovky, no defenzíva Košíc si udržala čistý štít. Dôležitý gól na 2:0 priniesla 27. minúta, v ktorej Petráš zakončil spoluprácu s Jellúšom a Mikúšom.
Hráči Banskej Bystrice si nevedeli vytvoriť súvislejší tlak a proti organizovanej defenzíve Košičanov sa ťažko presadzovali.
V 36. minúte pridal tretí gól Košíc Liščinský po strele z ľavého krídla - 3:0. Domáci mali zápas pevne v rukách a darilo sa im držať súpera mimo streleckých pozícií.
Hostia sa vrátili do zápasu počas hry bez brankára, keď Riečického prekonal Kukuča, no viac im už Košičania nedovolili.
