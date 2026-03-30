To najlepšie si nechali na koniec. Košice po dominantom výkone postúpili do semifinále

Gólová radosť hráčov Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.
Gólová radosť hráčov Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|30. mar 2026 o 19:51
Bystričania strelil v siedmom štvrťfinále gól až v závere.

Tipsport liga - 7. zápas štvrťfinále

Košice - Banská Bystrica 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Góly: 4. Rogoň (Šedivý), 27. Petráš (Mikúš, Jellúš), 36. Liščinský (Ferenc, Šedivý) - 58. Kukuča

Rozhodcovia: Hronský, Stano - D. Konc ml., Stanzel

Vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 6998

Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl - Mikúš, Repčík, Petráš - Krivošík, Jellúš, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Kohút, Liščinský - Kvietok

Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Stránský, Česánek - Turnbull, Myklucha, Valach - Kukuča, Tomka, Gron - Sedliačik, Zigo, Kabáč - Buc, Ondrušek, Jasenec - Čunderlík

/stav série: 4:3, Košice postúpili do semifinále/

Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami play off Tipsport ligy. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série proti Banskej Bystrici zvíťazili na domácom ľade 3:1, celkovo 4:3 na zápasy.

Meno svojho semifinálového súpera sa dozvedia po sérii medzi Nitrou a Michalovcami, ktorá vyvrcholí v utorok.

Okrem Košíc si postup medzi najlepšiu štvoricu vybojovali aj hráči Slovana Bratislava a Popradu.

Hostia nastúpili bez útočníkov Romana Faitha, ktorý absentoval pre trest a Dávida Šoltésa, ktorého vyradilo zranenie.

Fotogaléria zo zápasu Košice - Banská Bystrica (Tipsport liga, 7. zápas štvrťfinále)
Dominik Riečický (Košice) a Lukáš Tomka (Banská Bystrica) v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Bitka pred brankárom Dominikom Riečickým (Košice)v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet .
Gólová radosť hráčov Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.
Šarvátka pred brankárom Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.
Tomáš Mikúš (Košice) a vľavo brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica) v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.Dominik Riečický (Košice) a vľavo Andrej Kukuča (Banská Bystrica) v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.V pozadí tréner Košíc Dan Ceman v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.Michal Chovan (Košice) a vľavo brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica) v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet.fanklub Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.V pozadí tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet.Šimon Petráš (Košice) a vľavo brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica) v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.

Košičania vykročili za kľúčovým víťazstvom v sérii už v 4. minúte, keď Rogoň prekvapil brankára Rabčana - 1:0.

Hostia mohli vyrovnať počas presilovky, no defenzíva Košíc si udržala čistý štít. Dôležitý gól na 2:0 priniesla 27. minúta, v ktorej Petráš zakončil spoluprácu s Jellúšom a Mikúšom.

Hráči Banskej Bystrice si nevedeli vytvoriť súvislejší tlak a proti organizovanej defenzíve Košičanov sa ťažko presadzovali.

V 36. minúte pridal tretí gól Košíc Liščinský po strele z ľavého krídla - 3:0. Domáci mali zápas pevne v rukách a darilo sa im držať súpera mimo streleckých pozícií.

Hostia sa vrátili do zápasu počas hry bez brankára, keď Riečického prekonal Kukuča, no viac im už Košičania nedovolili.

Gólová radosť hráčov Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.
Gólová radosť hráčov Košíc v siedmom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica.
To najlepšie si nechali na koniec. Košice po dominantom výkone postúpili do semifinále
