Třinec je krok od postupu do finále. Dôležité víťazstvo opäť režírovali Slováci

Libor Hudáček (uprostred) so spoluhráčmi Třinca (Autor: Facebook/HC Oceláři Třinec)
ČTK|7. apr 2026 o 21:26
Gólovo sa presadili Hudáček a Roman.

Česká extraliga - semifinále play-off (3. zápas)

Energie Karlove Vary - Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 12. Beránek, 49. Sapoušek – 17. HUDÁČEK, 35. ROMAN, 55. Kovařčík (MARINČIN)

/stav série: 0:3/

Hokejisti Třinca zvíťazili v treťom dueli semifinále play off českej extraligy na ľade Karlových Varov 3:2. V sérii vedú 3:0 na zápasy a sú tak krok od postupu do finále.

Za Oceliarov sa strelecky presadili slovenskí útočníci Libor Hudáček a Miloš Roman. Štvrtý duel sa hrá v stredu opäť v Mattoni Aréne od 18:30 h.

Do bránkoviska sa na oboch stranách postavili gólmani, ktorí v minulom zápase nastúpili do hry až v priebehu - karlovarská jednotka Frodl a třinecká dvojka Kacetl.

Frodla v úvode preveril od pravého kruhu Nestrašil. Energia sa nepresadila pri Galvasovom vylúčení a ešte prišla o útočníka Tomka, ktorý po Hrehorčákovom nepotrestanom seknutí hokejkou opustil zápas so zakrvavenými prstami ľavej ruky.

V polovici úvodnej časti nemal presnú mušku hosťujúci Ružička. V čase 11:46 sa radovala z vedenia Energie. Beránek sa dostal za obranu Oceliarov a z pravého kruhu prestrelil Kacetla pod vyrážačku.

V 17. min nevyužil ďalšiu možnosť Růžička. V čase 16:29 pri Dellovom treste už vyrovnal ranou z ľavého kruhu Hudáček.

V 25. min mohol pri Musilovom vylúčení vrátiť domácim náskok navrátilec do zostavy Jones. Po Minárikovej prihrávke ale zamieril do třineckého gólmana a svoj prvý štart od 27. februára gólom neoslávil. Kacetl vytesnil aj Černochovu strelu z pravého kruhu.

Vary sa ubránili pri Bambulovom treste, no v 35. min už sa opäť presadil Třinec: Roman z pravého kruhu prekonal Frodla na vyrážačku.

VIDEO: Gól Miloša Romana

Po Beránkovom pase mohol odpovedať Černoch, ale prestrelil. V závere druhej časti dostal Číp za hru vysokou palicou na Flynna trest na dve plus dve minúty, ale domáci pri dlhom oslabení odolali.

V 49. min pri Galvasovom treste vyrovnal strelou z ľavého kruhu Sapoušek. Kacetla predtým rozhodil Beránek, ktorého zrazil do vlastného bránkoviska Musil.

V 54. min stihol Frodl vytesniť Hrehorčákovu strelu z pozície medzi kruhmi, no o chvíľu neskôr sa Oceláři radovali. Adámkovu prihrávku usmernil z predbránkového priestoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík.

V závere mohol pri power play vyrovnať Beránek, lenže puk skončil vedľa ľavej tyče. Třincu sa ešte tesne pred koncom zranil útočník Michal Kovařčík.

