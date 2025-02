ONLINE: Kanada - Švédsko dnes, Turnaj štyroch krajín 2025 LIVE (4 Nations Face-Off)

Švédsko

Švédsko skončilo na posledním turnaji, kde mohli hrát všichni nejlepší hokejisté planety, již v semifinále. Na Světovém poháru 2016 nestačilo na Tým Evropy gólem Tomáše Tatara v prodloužení. To na posledních olympijských hrách s účastí hráčů NHL prohrálo ve finále s Kanadou.



Švédové obecně čekají na větší úspěch na mezinárodní scéně od zlatého světového šampionátu v roce 2018. Před čtyřmi lety se dokonce poprvé od roku 1937 nepodívali do čtvrtfinále světového šampionátu a v Lotyšsku nastala obrovská blamáž.



Kouč Hallam nominoval obránce Erika Karlssona, který čelí kritice za své výkony v dresu Pittsburgu. Bývalý trenér švédského národního týmu Johan Garpenlöv dokonce prohlásil, že by jej na turnaj nevzal. Mimochodem právě Johan Garpenlöv byl u onoho švédského fiaska v roce 2021.



Hallam a celé Švédsko se ale musí obejít bez původní jedničky Jacoba Markströma a je tedy otázkou, zda se na krátkém turnaji spolehne na držitele Vezinovy trofeje Linuse Ullmarka, jenž byl ještě na začátku února zraněný, nebo na Filipa Gustavssona z Minnesoty. Švédům taktéž schází vynikající defenzivní útočník William Karlsson z Las Vegas. Místo nich byli povoláni Samuel Ersson z Philadelphie a Rickard Rakell z trápícího se Pittsburghu.