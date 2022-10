Minulý rok hral s Demekom, teraz so Slafkovským. Mladík dal prvý gól v NHL

BUFFALO. Obranca Kaiden Guhle si otvoril strelecký účet v NHL. Spoluhráč Juraja Slafkovského pomohol Montrealu k víťazstvu 3:2 nad Buffalom.

Jeho gól dal v tretej tretine Habs vedenie 2:1. Po pase od obranného kolegu Savarda sa Guhle oprel do strely z prvej a puk vo veľkej rýchlosti rozozvučal žŕdku a skončil v bráne.

"Víťazstvo je samozrejme najdôležitejšie," reagoval obranca po zápase. "Snažím sa robiť to, čo viem, aby som tímu pomohol vyhrávať. Bolo pekné vidieť, že to išlo dnu, ale bolo to pre nás veľké víťazstvo a dobrý spôsob, ako začať sériu zápasov vonku."