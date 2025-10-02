Prešov našiel náhradu za Skudru. Ulovil ďalšieho zahraničného trénera

Hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Hokejisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|2. okt 2025 o 17:53
ShareTweet0

V uplynulej sezóne 2024/2025 viedol tím Cortina v Alpskej lige.

PREŠOV. Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Fín Kai Suikkanen. Vo funkcii nahradil Lotyša Peterisa Skudru, ktorého vedenie klubu nedávno odvolalo u funkcie.

Šesťdesiatšesťročný Suikkanen má za sebou dlhoročné pôsobenie v najvyššej fínskej súťaži.

V pozícii hlavného trénera pôsobil aj v KHL a aj päť rokov v EBEL, resp. ICEHL. Za sebou má aj pôsobenie v Nemecku.

V uplynulej sezóne 2024/2025 viedol tím Cortina v Alpskej lige. V zbierke úspechov má titul majstra Fínska na striedačke TPS Turku.

V EBEL dokázal doviesť tím HC Bolzano z posledného miesta tabuľky až k majstrovskému titulu. Prešovský tím by mal prebrať od pondelka 6. októbra.

Jeho predchodca na prešovskej striedačke Peteris Skudra sa stal 27. septembra prvým odvolaným trénerom v slovenskej extralige.

Mužstvo pod jeho vedením prehralo päť zápasov zo šiestich. V predošlom zápase na ľade Michaloviec viedli tím doterajší asistenti Marek Zagrapan a Vladimír Mihalik.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Podcast Hokejový BOSS.
Podcast Hokejový BOSS.
Popravy trénerov, konflikt na Slovane, Nitra rozbehla valec (Hokejový BOSS)
dnes 18:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov našiel náhradu za Skudru. Ulovil ďalšieho zahraničného trénera