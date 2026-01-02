Slafkovský sa dotiahol na Zedníka. Dobieha ďalšieho krajana, ktorému sa darilo v Montreale

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský potvrdil výbornú formu z posledných dní. Útočník Montrealu prispel k víťazstvu Canadiens v zápase NHL na ľade Caroliny Hurricanes 7:5 gólom a asistenciou.
Dvadsaťjedenročný Slafkovský bodoval v piatom z uplynulých šiestich duelov a zaznamenal ôsmy viacbodový zápas v tejto sezóne. V 40 zápasoch nazbieral 30 bodov za 14 gólov a 16 asistencií a je najproduktívnejší Slovák v tejto sezóne.
"Proti Caroline sa nehrá jednoducho, preto som rád, že sme to zvíťazili. Bol to šialený zápas v štýle hore-dolu, ale zvládli sme to za dva body a to je najdôležitejšie,“ vravel Slafkovský pre zámorské médiá na webe Canadiens.
VIDEO: Parádny gól Slafkovského proti Caroline
Slafkovský odohral svoj 240. zápas v drese Canadiens a zaznamenal 85. asistenciu, k čomu pridal 56 gólov. V počte asistencií vyrovnal zápis bývalého slovenského útočníka Richarda Zedníka, ktorý za Montreal odohral 322 zápasov s bilanciou 98+85 (183 bodov).
Najviac asistencií v drese Canadiens zo slovenských hráčov zaznamenal Tomáš Tatar, ktorý ich nazbieral 92. Tatar dal za Montreal 57 gólov, o jeden viac ako Slafkovský.
VIDEO: Slafkovského ocenili aj jeho spoluhráči
Najbližšie sa Montreal predstaví v sobotu 3. januára na ľade St. Louis, zápas sa začne o 22.00 SEČ.
