Montreal oslavuje vytúženú trofej. Ženský tím premiérovo ovládol prestížnu ligu

Ženský hokejový tím Montreal Victoire oslavuje premiérový zisk Walter Cupu. Vo štvrtom stretnutí finále zámorskej Ligy PWHL porazil Ottawu 4:0 a sériu vyhral 3:1.
Montreal, ktorý ovládol základnú časť PWHL, vyradil v semifinále víťazky oboch predchádzajúcich ročníkov Minnesotu.
Proti Ottawe vyhral úvodné dva domáce zápasy, prvý mečbal na ľade súperiek ale v pondelok nepremenil.
Zverenkyne kanadskej trénerky Carly MacLeodovej, ktorá v minulosti viedla českú reprezentáciu, vyhrali tretí zápas 2:1 a vynútili si predĺženie série, Montreal už ale ďalšie komplikácie nepripustil.
