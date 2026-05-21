Montreal oslavuje vytúženú trofej. Ženský tím premiérovo ovládol prestížnu ligu

Hokejistky Montrealu oslavujú zisk trofeje
ČTK|21. máj 2026 o 08:01
Ženský hokejový tím Montreal Victoire oslavuje premiérový zisk Walter Cupu. Vo štvrtom stretnutí finále zámorskej Ligy PWHL porazil Ottawu 4:0 a sériu vyhral 3:1.

Montreal, ktorý ovládol základnú časť PWHL, vyradil v semifinále víťazky oboch predchádzajúcich ročníkov Minnesotu.

Proti Ottawe vyhral úvodné dva domáce zápasy, prvý mečbal na ľade súperiek ale v pondelok nepremenil.

Zverenkyne kanadskej trénerky Carly MacLeodovej, ktorá v minulosti viedla českú reprezentáciu, vyhrali tretí zápas 2:1 a vynútili si predĺženie série, Montreal už ale ďalšie komplikácie nepripustil.

