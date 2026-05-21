VIDEO: Colorado doma padlo. Vegas dokonale zaskočilo favorita a berie prvú výhru

Hráči Vegas sa tešia z gólu
Hráči Vegas sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 07:04
ShareTweet0

Avalanche sa dokázali presadiť až v poslednej tretine.

NHL - 1. zápas semfinále play-off

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Góly: 46. Ničuškin (Colton), 58. Landeskog (MacKinnon, Toews) – 33. Coghlan (Saad, Sissons), 36. Dorofejev (Marner, Hertl), 42. Howden (Hutton), 60. Dowd (Eichel, Andersson)

Brankári: Wedgewood - Hart, strely na bránku: 38:28

Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase finále Západnej konferencie na ľade Colorada Avalanche 4:2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1:0.

Hráči z Nevady otvorili skóre duelu v druhej tretine, keď sa v 33. minúte presadil Dylan Coghlan a viedli už 3:0 po góle Bretta Howdena v úvode záverečnej časti.

Domáci dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu, no poistku do prázdnej bránky pridal Nic Dowd.

VIDEO: Zostrih prvého zápasu série Colorado - Vegas

Colorado nastúpilo bez hviezdneho obrancu Calea Makara, ktorý absentoval pre bližšie nešpecifikované zranenie.

Výrazný podiel na úspechu hostí Vegas mal brankár Carter Hart, ktorý zneškodnil 36 striel domácich. „Lavíny“ prestrieľali súpera 38:28.

Druhý duel je na programe v noci na sobotu o 2.00 SELČ opäť v Denveri.

Pavúk play-off NHL

NHL

Hokejistky Montrealu oslavujú zisk trofeje
Hokejistky Montrealu oslavujú zisk trofeje
Montreal oslavuje vytúženú trofej. Ženský tím premiérovo ovládol prestížnu ligu
dnes 08:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Colorado doma padlo. Vegas dokonale zaskočilo favorita a berie prvú výhru