VIDEO: Colorado doma padlo. Vegas dokonale zaskočilo favorita a berie prvú výhru

NHL - 1. zápas semfinále play-off
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly: 46. Ničuškin (Colton), 58. Landeskog (MacKinnon, Toews) – 33. Coghlan (Saad, Sissons), 36. Dorofejev (Marner, Hertl), 42. Howden (Hutton), 60. Dowd (Eichel, Andersson)
Brankári: Wedgewood - Hart, strely na bránku: 38:28
Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase finále Západnej konferencie na ľade Colorada Avalanche 4:2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1:0.
Hráči z Nevady otvorili skóre duelu v druhej tretine, keď sa v 33. minúte presadil Dylan Coghlan a viedli už 3:0 po góle Bretta Howdena v úvode záverečnej časti.
Domáci dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu, no poistku do prázdnej bránky pridal Nic Dowd.
Colorado nastúpilo bez hviezdneho obrancu Calea Makara, ktorý absentoval pre bližšie nešpecifikované zranenie.
Výrazný podiel na úspechu hostí Vegas mal brankár Carter Hart, ktorý zneškodnil 36 striel domácich. „Lavíny“ prestrieľali súpera 38:28.
Druhý duel je na programe v noci na sobotu o 2.00 SELČ opäť v Denveri.