VIDEO: Ako raketa, kričal komentátor. Slafkovský ohúril tromi bodmi, ale spokojný nie je

VANCOUVER. Prebral puk v strednom pásme, rýchlosťou sa prehnal okolo obrancov a strelou švihom prekonal brankára. Juraj Slafkovský strelil v noci na stredu 12. gól v sezóne. K presnému zásahu pridal aj dve asistencie, bol prvou hviezdou zápasu. Montreal zdolal Vancouver 4:2.

Slafkovský odohral po Turnaji štyroch krajín osem zápasov, na konte má osem bodov. Canadiens plnia predsezónny cieľ - bojujú o play-off. Na druhé postupové miesto strácajú len dva body. VIDEO: Zostrih zápasu Vancouver - Montreal

Výraznou mierou sa a to stará predovšetkým prvá formácia Suzuki – Caufield - Slafkovský, ktorá proti Canucks nazbierala až sedem kanadských bodov. Vancouver nemal odpoveď na prvú formáciu Skóre duelu Montreal – Vancouver sa menilo už po 66 sekundách. Slafkovský vyhral súboj pri mantineli, Caufield dostal puk na Suzukiho a ten ukázal, prečo patrí medzi hráčov s najlepšou aktuálnou formou.

Druhý gól strelil Slafkovský z akcie, ktorú sme opísali v úvode. „Ako raketa,” kričal komentátor kanadskej televízie TSN. VIDEO: Presný zásah Juraja Slafkovského

„Videl som to tam voľný priestor, tak som skúsil šťastie a vyšlo to,” povedal Slafkovský. Zásluhu na jeho góle mal predovšetkým kapitán tímu, ktorého vychválil aj expert TSN Craig Button. „Videl, že Slafkovský má rýchlosť a prenechal mu puk. Úžasné hokejové myslenie,” vyzdvihol Suzukiho. Zároveň pochválil aj strelu Slováka.

Tretí bod si Slafkovský pripísal ešte v 2. tretine, keď efektnou prihrávkou našiel Caufielda a poslal ho spoločne so Suzukim do protiútoku, ktorý bol úspešný. „Jednoducho brilantné,” povedal k práci Slafkovského Button. VIDEO: Gól Colea Caufielda po dobrej práci Slafkovského

Vancouver sa snažil posielať proti elitnému trojlístku viacero útokov, neúspešne. Tréner Rick Tocchet po stretnutí priznal, že nevedel nájsť odpoveď na ich silu.

„Cítime chémiu a vieme o sebe na ľade. Preto sme úspešní. Snažíme sa chodiť k bránke a veľa strieľať," poznamenal Slafkovský k spolupráci. Slafkovský: Hrám dobre iba desať zápasov Pre Slafkovského to bol druhý trojbodový večer v sezóne. Od prestávky sa zlepšil, najskôr pridal silovú hru, v utorok večer predviedol aj svoju šikovnosť. Napriek tomu, že pravidelne boduje, stále nie je so sebou spokojný. Chvály po zápase s Vancouverom odmietol. „Budem spokojný, ak budem takto hrať celú sezónu. Stále je to len desať zápasov a možno ani to nie. To určite nie je dosť,” hovoril Slafkovský. Vydarený večer prišiel vtedy, keď už sa zdalo, že opäť jeho výkonnosť upadá. Pri prehrách s Edmonton (2:3) a Calgary (0:1) nebodoval, aj keď strávil na ľade 22, resp. 21 minút.

„Učím sa, ako zostať v takýchto situáciách pokojný," uviedol pre Sportsnet. „Musím sa naučiť nestresovať, ak nám to vo formácii nejde. Musíme zostať na vrchole našej hry, snažiť sa robiť maličkosti. Potom sa hra otvorí a môžeme skórovať,” dodal.

Montreal môže tešiť, že prvá formácia hrá tak, ako by mala. Dáva to veľký prísľub nielen v tohtoročnom boji o play-off, ale aj smerom do budúcnosti. „Nie je to len o tom, čo robia v ofenzíve,” pochválil trojicu tréner Martin St. Louis. Prvý útok dominoval na oboch stranách klziska. „Všetci traja sme predviedli áčkový hokej,” vyzdvihol spoluhráčov Suzuki.

„To je to, čo chceme. Napredujeme ako tím, ale nebude to vždy ľahké. Musia vystúpiť aj iní hráči. Ale my traja sme ako formácia závislí jeden na druhom a musíme to robiť dôsledne," doplnil ho Caufield. Hokejisti Montrealu sa teraz presunú do Seattlu, kde ich čaká back-to-back zápas. Proti Kraken nastúpia v noci na štvrtok od 3:30 slovenského času.