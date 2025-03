VIDEO Slafkovský: Radšej by som mal iba 50 bodov a bol v play-off

SEATTLE. Cieľ hokejistov Montrealu Canadiens v tejto sezóne bolo zlepšiť sa. Chceli sa posunúť o úroveň vyššie a byť v tzv. mixe. To znamená bojovať o play-off aj v marci. Vedenie chcelo postaviť mladý tím do zložitej situácie, aby videli, ako dokážu reagovať.

Juraj Slafkovský má takéto momenty rád. Chce byť na ľade vždy, keď ide o veľa. Hovoril to ešte počas ZOH 2022, pred draftom do NHL. A práve teraz, keď ide Montrealu o dôležité body, začalo sa mu dariť. VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Montreal

Od prestávky spôsobenej Turnajom štyroch krajín odohral deväť zápasov a získal až 10 bodov. V utorok troma bodmi režíroval výhru 4:2 nad Vancouverom, o deň neskôr zaznamenal dva góly. Montreal ale prehral so Seattlom 4:5 po predĺžení.

Toto víťazstvo sme potrebovali, vravel Slafkovský Posledné štyri duely strávili „Habs” na ľadoch súperov. Mohli získať osem bodov, domov si však vezú iba polovicu. Na Columbus, ktorý sa nachádza na mieste zaručujúcom play-off, strácajú aktuálne jeden bod, na Ottawu až tri. Ak chcú pomýšľať nad vyraďovacou časťou, musia pravidelne vyhrávať.

Proti Seattlu mal Montreal zlý začiatok. V úvode druhej tretiny prehrával už o dva góly. „Prvá časť bola z našej strany naozaj zlá, ale to sa pri back-to-back zápasoch stáva,” hodnotil Slafkovský. Nasledovala ale dobrá pasáž, ktorú odštartoval gólom v presilovke Patrick Laine. O štyri minúty neskôr sa trafil Alex Newhook a potom prišli chvíle slovenského útočníka. Svoj prvý gól v zápase strelil v 35. minúte. Na ľavom krídle sa dostal do úniku, obišiel hráča a šikovnou strelou z uhla prekonal brankára Joeyho Daccorda. Druhý presný zásah pridal v tretej tretine, keď tečoval vysokú strelu Jaydena Strublea. Spočiatku sa z gólu netešil, bol si vedomý toho, že to bola vysoká hokejka. Rozhodcovia napokon gól uznali a Slafkovský sa mohol radovať zo 100. bodu v NHL. Dosiahol ho ako 29. Slovák, druhý najmladší po Mariánovi Gáboríkovi. VIDEO: Dva góly Juraja Slafkovského proti Seattlu

„V týchto situáciách nikdy neviete, kedy to je gól a kedy nie. Bol som si stopercentne istý, že to bola ‘vysoká hokejka’. Najvyššia, akú som doteraz mal. Nakoniec to tam ale padlo,” opisoval Slafkovský.

Montreal vyhrával v polovici tretej tretiny o dva góly, zápas ale v závere stratil. Pri vylúčeniach Xhekaja a Savarda dvakrát inkasoval. V následnom predĺžení rozhodol o výhre Seattlu obranca Brandon Montour. Jeho presný zásah padol po štyroch sekundách, čo bol najrýchlejší gól extra času v histórii NHL. „Ak hráte dve tretiny zle, nemôžete vyhrať,” vyhlásil Laine. Stratený zápas mrzel aj Slafkovského. „Je to ťažké. Toto víťazstvo sme potrebovali...” uviedol. „Boli sme tam a nakoniec sme to prehrali. Ani neviem, čo na to povedať.” Víťazstvá chutia lepšie Slafkovský je na seba kritický takmer vždy, aj keď sa mu darí. Po výhre nad Vancouverom uviedol, že „nie je spokojný, lebo takto dobre hrá len 10 zápasov v sezóne a to je málo”.

V Seattli ho zase mrzela strata dvoch bodov, napriek tomu, že individuálne opäť zažiaril. „Musíme vyhrať v sobotu, neexistuje iná možnosť. Nemôžeme už prehrávať, obzvlášť takéto zápasy, keď vyhrávame o dva góly,” krútil hlavou. Štyri body zo štyroch zápasoch na tripe po „západe” by hocikedy inokedy bral Montreal všetkými desiatimi, ale teraz, keď sa bojuje o play-off, je to málo. „Je to veľmi málo. Mohli sme získať určite viac, šesť, ale aj osem. Ale máme iba štyri. Neviem, som nahnevaný, ale takto to je. Do konca sezóny musíme už iba vyhrávať,” povedal Slafkovský. Ako uviedol v minulosti viackrát, osobné rekordy a čísla ho nezaujímajú, ak nevyhráva aj tím. Potvrdil to aj v Seattli, kde zaznamenal 100. bod v kariére.

„Je to pekné, ale radšej by som mal iba 50 bodov a bol v play-off. Chcem vyhrávať zápasy. Je fajn zbierať aj body, ale víťazstvá chutia lepšie,” zakončil.

