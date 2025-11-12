Expert to predpovedal už v septembri. Slafkovský vypadol z prvého útoku, chvíľu iba sedel

MONTREAL. Sportnet oslovil pred začiatkom sezóny novinárov z Montrealu, aby predostreli svoje očakávania od Juraja Slafkovského.
V jednej z otázok sme sa pýtali, či môže Ivan Demidov ohroziť pozíciu Slováka v prvom útoku Canadiens po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda.
Stu Cowan, expert z denníka Montreal Gazette, odpovedal, že určite áno. „Po prvý raz bude reálne čeliť konkurencii o svoju pozíciu v prvej formácii a jeho vyzývateľom bude Ivan Demidov," uviedol.
Až doteraz nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol byť Slafkovský preradený do iného útoku, no zlý výkon tímu proti Los Angeles (1:5) donútil trénera Martina St. Louisa k zmenám. Tie sa dotkli aj Slafkovského.
Zlý výsledok vďaka chybám
Ak by si mal Montreal vybrať neobľúbeného súpera, určite by sa medzi najväčších ašpirantov zaradilo Los Angeles. Canadiens s Kings prehrali posledných deväť zápasov, bez ohľadu na to, kde sa hralo.
Posledné víťazstvo Montrealu sa datuje do novembra 2019. Kapitán Suzuki vtedy nastupoval v treťom útoku vedľa Tomáša Tatara a Slafkovský hral v juniorke TPS Turku.
Stredajší zápas sa začal pre Montreal relatívne dobre. V 8. minúte hrali presilovku o dvoch hráčov, no nevyužili ju. V 20. minúte sa ale presadila štvrtá formácia Montrealu, skóroval Josh Anderson.
Druhá tretina ale dopadla úplne naopak. Hokejisti Los Angeles strelili tri góly a skóre razom otočili. Canadiens kopili chyby a dobrý večer nemal ani brankár Sam Montembeault, ktorý inkasoval góly s prívlastkom lacné.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Los Angeles
Hrozný výkon Montrealu jasne ilustruje štvrtý gól Kings. Jeden z doterajších najlepších hráčov tímu, obranca Lane Hutson, prišiel o puk pri návrate do obranného pásma a dovolil skórovať bývalému hráčovi Montrealu Joelovi Armiovi.
Debakel 1:5 uzavrel gólom do prázdnej bránky útočník LA Warren Foegele.
Nebol to jeho večer
Ak sa pozrieme na štatistiky hráčov Montrealu po vysokej prehre, Slafkovský nepatril k najhorším. Nespôsobil ani jeden gól súpera a bol iba pri jednom z nich, v hre bez brankára viac než štyri minúty pred koncom duelu.
V zápase ale absolvoval iba 15 striedaní, druhý najmenší počet z útočníkov Montrealu. Na ľade strávil 12 minút a 12 sekúnd. To je úplne najmenej v tejto sezóne.
Tak málo odohral Slafkovský naposledy pred rokom v novembri proti Utahu, kedy bol na ľade len 11 minút a 28 sekúnd.
V stretnutí nebodoval, za inkasovaný gól v závere si pripísal mínusový bod. Zaznamenal aj jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.
Čo je však najdôležitejšie, v zápase prišiel o pozíciu v prvom útoku Montrealu.
Hoci Slafkovský väčšinu zápasu (9:12 min) odohral v elitnej formácii, po štvrtom góle Los Angeles poslal tréner St. Louis na ľad so Suzukim a Caufieldom Demidova.
„Ono sa to deje," napísal na sociálnej sieti expert Cowan.
Slafkovský nehral v nižšej formácii, tréner ho vynechal z rotácie a chvíľu ostal sedieť na lavičke. Nastúpil až pri odvolaní brankára ako šiesty korčuliar.
Okrem toho Slafkovský bol vynechaný aj pri dôležitej presilovke 5 na 3 ešte v prvej tretine. Jeho miesto zastúpil druhý obranca Noah Dobson.
Montreal dostal v stretnutí už iba jednu klasickú presilovku, v nej si Slafkovský zahral v prvej formácii.
Podobné signály vysielal St. Louis Slafkovskému v minulosti, keď hral zle. Obzvlášť v úvodných dvoch sezónach NHL.
Lenže v noci na stredu nebol podľa rozšírených štatistík výkon Slováka až taký mizerný. Corsi (pomer všetkých striel) mal v plusových hodnotách, konkrétne 58,3 percent.
To znamená, že Montreal so Slafkovským na ľade mierne viac útočil ako sa bránil. V tejto štatistike patril medzi lepších hokejistov Canadiens.
Pri hre 5 na 5 mal najvyššiu šancu z hráčov Montrealu streliť gól, ktorý by mohol zvrátiť zápas na stranu Habs.
Aj podľa analytického hodnotenia Hockey Stat Cards, ktorý na základe rozšírených štatisík určuje ofenzívny a defenzívny prínos hráča pre mužstvo, bol Slafkovský tretí najlepší hráč Montrealu.
V modeli mal hodnotu +0.05, čo značí, že odohral priemerný zápas. Jeho výkon nebol úplne zlý, ale ani nevyčnieval. Skôr treba poznamenať, že celý tím Montrealu hral podpriemerne.
Pre porovnanie, v poslednom zápase proti Utahu, kde Slafkovský zaznamenal asistenciu, bola jeho hodnota 3,24, jedna z najlepších v tíme. V sezónnom meradle má Slafkovský plusové čísla, priemerne 1,34.
Pri osobnom pohľade na herné situácie ale Slafkovský často chyboval, obzvlášť pri rozohrávke, na ktorej potom viazla kombinácia Montrealu. Takéto chyby dáta nedokázali zachytiť.
„Zlé prihrávky Juraja Slafkovského dnes večer zničili dynamiku zápasu. Strata za stratou za stratou," napísal o výkone Slováka populárny profil /r/Habs, ktorý často komentuje dianie z Montrealu.
Ako poznamenal Cowan, ktorý zápas sledoval priamo v Bell Centre, „Slafkovský bol dnes večer hrozný".
V závere zápasu zachytila kamera viackrát Slafkovského, ako sklamaný sedí na striedačke svojho tímu.
„Nebol to jeho večer," uviedol k fotografii Tony Marinaro, podcaster z Montrealu, ktorý sleduje dianie v klube.
St. Louis: Chcel som to pomiešať
Na zmenu prvej formácie dostal po stretnutí otázku aj tréner St. Louis. Zámorskí novinári sa ho pýtali, či chcel pomiešať formácie alebo vyslať odkaz.
Odpovedal takto: „Chcel som to pomiešať, aby som videl, či niečo z toho zaberie. Jednoducho som koučoval a snažil som sa prečítať, ako na tom sme.“
Jednoducho povedané, St. Louis chcel vyskúšať pokope trojicu najkreatívnejších hráčov tímu. Aj z dôvodu, že Slafkovskému sa nedarilo.
Trojica Suzuki - Caufield - Demidov strávila na ľade 2:35. Vypracovali si jednu strelu na bránku, no rovnaký počet pri ich pobyte na ľade smeroval aj na brankára Montrealu.
Nutne to teraz nemusí znamenať, že Slovák vypadne dlhodobo z elitnej trojice. Bol to iba jeden zápas, ktorý mu nevyšiel.
Aj keď v 16 zápasoch nazbieral iba 9 bodov za šesť gólov a tri asistencie, doteraz predvádzal konzistentne dobré výkony.
Slafkovský v doterajšom priebehu sezóny hral iba s dvojicou Suzuki - Caufield a tréner St. Louis ho určite v najbližšom období zaradí späť do elitnej formácie.
S Demidovom môže získať viac možností, ako reagovať na hru, keď sa Montrealu nebude dať tak, ako to bolo proti Los Angeles.