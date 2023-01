Slafkovský je už mesiac bez bodu. Podľa experta by mal ísť do AHL

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník a jednotka ostatného draftu Juraj Slafkovský nezažíva ideálnu prvú sezónu v zámorskej NHL.

V trápiacom sa tíme Montreal Canadiens nehráva v najvyšších formáciách, v doterajších 37 zápasoch nazbieral desať bodov (4+6) a priemerne absolvuje približne len 12 minút v každom dueli.

Podľa experta Adama Proteaua z magazínu The Hockey News by bolo pre obe strany najlepšie, keby klub poslal 18-ročného Košičana do nižšej AHL.