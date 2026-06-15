Cena útechy pre útočníka Vegas. Suverénne sa stal najproduktívnejším hráčom play-off

Shea Theodore a Mitch Marner.
Fotogaléria (31)
Shea Theodore a Mitch Marner. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 07:13
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Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas.

Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Mitchell Marner.

Útočník Vegas nazbieral v 22 zápasoch vyraďovačky spolu 29 bodov (10+19). Jeho tím však prehral vo finálovej sérii proti Caroline Hurricanes 2:4 na zápasy.

Druhý bol v individuálnej produktivite hráčov Marnerov tímový spoluhráč Jack Eichel so ziskom 22 bodov.

Elitný center strelil iba dva góly, nazbieral však až 20 asistencií, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v tohtoročnej vyraďovačke. Tretiu priečku obsadil s 20 bodmi (7+13) útočník Jackson Blake z majstrovskej Caroliny.

Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev.

Fotogaléria zo zápasu Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (6. zápas finále play-off NHL)
The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) celebrates on the ice after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
31 fotografií
The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Nikolaj Ehlers (27) celebrates after scoring an empty-net goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights goaltender Carter Hart (79) stops a shot on goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Carolina Hurricanes, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) takes a shot as Vegas Golden Knights defenseman Rasmus Andersson (4) defends during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights right wing Reilly Smith (19) reaches for the puck next to Carolina Hurricanes defenseman Sean Walker (26) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) celebrates his goal with teammates during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights center Tomas Hertl, right, gets tangled with Carolina Hurricanes defenseman Alexander Nikishin (21) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The puck hits the back of Carolina Hurricanes defenseman K'andre Miller (19) next to goaltender Brandon Bussi during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) reaches for the puck in front of Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot from Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) collides with Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot behind Vegas Golden Knights right wing Pavel Dorofeyev (16) in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes left wing Eric Robinson (50) reaches for the puck next to Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak (6) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Taylor Hall, center, celebrates his goal with teammates during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Slovenský útočník Juraj Slafkovský figuroval so šiestimi presnými zásahmi na 19. mieste medzi strelcami.

V plus/mínus hodnotení mal najlepšiu bilanciu Taylor Hall z Caroliny (+14).

Kanadské bodovanie NHL - play-off

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Mitch Marner

Vegas

22

10

19

29

+11

2.

Jack Eichel

Vegas

22

2

20

22

+4

3.

Jackson Blake

Carolina

19

7

13

20

+8

4.

Taylor Hall

Carolina

19

7

12

19

+14

5.

Brett Howden

Vegas

11

14

4

18

+11

24.

Juraj Slafkovský

Montreal

16

6

6

12

-6

229.

Erik Černák

Erik Černák

7

0

1

1

+2

Pavúk play-off NHL

NHL

Shea Theodore a Mitch Marner.
Shea Theodore a Mitch Marner.
Cena útechy pre útočníka Vegas. Suverénne sa stal najproduktívnejším hráčom play-off
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