Cena útechy pre útočníka Vegas. Suverénne sa stal najproduktívnejším hráčom play-off

Najproduktívnejším hráčom play off zámorskej hokejovej NHL sa stal Mitchell Marner.
Útočník Vegas nazbieral v 22 zápasoch vyraďovačky spolu 29 bodov (10+19). Jeho tím však prehral vo finálovej sérii proti Caroline Hurricanes 2:4 na zápasy.
Druhý bol v individuálnej produktivite hráčov Marnerov tímový spoluhráč Jack Eichel so ziskom 22 bodov.
Elitný center strelil iba dva góly, nazbieral však až 20 asistencií, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v tohtoročnej vyraďovačke. Tretiu priečku obsadil s 20 bodmi (7+13) útočník Jackson Blake z majstrovskej Caroliny.
Najlepší strelec play off bol Brett Howden z Vegas, ktorý skóroval štrnásťkrát. Za ním nasledoval s 12 gólmi jeho spoluhráč Rus Pavel Dorofejev.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský figuroval so šiestimi presnými zásahmi na 19. mieste medzi strelcami.
V plus/mínus hodnotení mal najlepšiu bilanciu Taylor Hall z Caroliny (+14).
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Mitch Marner
Vegas
22
10
19
29
+11
2.
Jack Eichel
Vegas
22
2
20
22
+4
3.
Jackson Blake
Carolina
19
7
13
20
+8
4.
Taylor Hall
Carolina
19
7
12
19
+14
5.
Brett Howden
Vegas
11
14
4
18
+11
24.
Juraj Slafkovský
Montreal
16
6
6
12
-6
229.
Erik Černák
Erik Černák
7
0
1
1
+2