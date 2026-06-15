Je najstarším hráčom v histórii. Kapitán Caroliny sa stal najužitočnejším hráčom play-off

Jordan Staal s trofejou Stanley Cup.
Fotogaléria (31)
Jordan Staal s trofejou Stanley Cup. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 07:03
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Celkovo vo vyraďovačke nazbieral 12 bodov za osem gólov a štyri asistencie.

Jordan Staal získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off zámorskej NHL (MVP).

Tridsaťsedemročný útočník majstrovskej Caroliny si vyslúžil ocenenie po tom, čo vo finálovej sérii proti Vegas Golden Knights prispel k triumfu Hurricanes (4:2 na zápasy) šiestimi gólmi.

Celkovo vo vyraďovačke nazbieral 12 bodov za osem gólov a štyri asistencie v 19 dueloch.

Staal si vybojoval Conn Smythe Trophy v silnej konkurencii spoluhráčov, ale aj finálových oponentov.

Najproduktívnejším mužom play off sa stal Mitchell Marner v drese zdolaného finalistu z Vegas, ktorý nazbieral 29 bodov (10+19).

VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Carolina

Spomedzi hráčov Caroliny boli produktívnejší ako Staal hneď štyria hráči. Dvadsaťbodový útočník Jackson Blake (7+13), za ním nasledoval s 19 bodmi (7+12) krídelník Taylor Hall, 18 bodov (8+10) nazbieral dánsky útočník Nikolaj Ehlers a s bilanciou 11 gólov a päť asistencií zakončil play off Logan Stankoven.

Fotogaléria zo zápasu Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (6. zápas finále play-off NHL)
The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) celebrates on the ice after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
31 fotografií
The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Nikolaj Ehlers (27) celebrates after scoring an empty-net goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights goaltender Carter Hart (79) stops a shot on goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Carolina Hurricanes, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) takes a shot as Vegas Golden Knights defenseman Rasmus Andersson (4) defends during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights right wing Reilly Smith (19) reaches for the puck next to Carolina Hurricanes defenseman Sean Walker (26) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) celebrates his goal with teammates during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights center Tomas Hertl, right, gets tangled with Carolina Hurricanes defenseman Alexander Nikishin (21) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The puck hits the back of Carolina Hurricanes defenseman K'andre Miller (19) next to goaltender Brandon Bussi during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) reaches for the puck in front of Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot from Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) collides with Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot behind Vegas Golden Knights right wing Pavel Dorofeyev (16) in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes left wing Eric Robinson (50) reaches for the puck next to Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak (6) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Taylor Hall, center, celebrates his goal with teammates during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Staal je vo veku 37 rokov a 277 dní najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča play off, čím prekonal brankára Bostonu Bruins Tima Thomasa (37 rokov, 61 dní), ktorý túto cenu získal v roku 2011.

Prehľad víťazov Conn Smythe Trophy od roku 2000

  • 2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils)
  • 2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche)
  • 2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)
  • 2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)
  • 2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning)
  • 2005 - trofej nebola udelená, NHL sa nehrala
  • 2006 - Cam Ward (Carolina Huricannes)
  • 2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks)
  • 2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings)
  • 2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)
  • 2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)
  • 2011 - Tim Thomas (Boston Bruins)
  • 2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings)
  • 2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks)
  • 2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings)
  • 2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks)
  • 2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
  • 2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
  • 2018 - Alexander Ovečkin (Washington Capitals)
  • 2019 - Ryan O´Reilly (St. Louis Blues)
  • 2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)
  • 2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)
  • 2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche)
  • 2023 - Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)
  • 2024 - Connor McDavid (Edmonton Oilers)
  • 2025 - Sam Bennett (Florida Panthers)
  • 2026 - Jordan Staal (Carolina Hurricanes)

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