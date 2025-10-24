Ako krádež v Louvri, hovoril expert. Hráči Montrealu zúria, Slafkovský nechápal

MONTREAL. Bežala tretia tretina zápasu medzi Montrealom a Edmontonom. Ako píšu zámorské médiá, Canadiens hrali skvele.
Expert Eric Engels vyzdvihol najviac Juraja Slafkovského. Napísal, že „hral vynikajúci hokej".
Hoci Montreal po dvoch nešťastných odrazoch prehrával 1:3, v priebehu necelých dvoch minút dokázal otočiť skóre tromi mimoriadne rýchlymi gólmi.
Keď v 43. minúte zvyšoval na priebežných 5:3 pre Montreal druhým gólom v zápase Alex Newhook, zdalo sa, že je rozhodnuté.
Lenže prišla séria chýb, vylúčení a Edmonton zásluhou dvoch presiloviek stav zápasu vyrovnal - 5:5. Niečo vyše minúty pred koncom rozhodol o výhre Oilers ruský útočník Vasily Podkolzin.
Prečo teda Montreal prehral, aj keď ešte v 51. minúte vyhrával o dva góly?
Za všetko môžu rozhodcovia
„Rozhodcovia si potom tak trochu zobrali zápas pre seba,“ povedal po stretnutí útočník „Habs" Cole Caufield. „Treba im pogratulovať, vyhrali to oni.“
Američan bol pritom hrdinom večera - najskôr strelil vyrovnávajúci gól na 3:3 a o chvíľu aj vedúci na 4:3. Niet divu, že po zápase z neho sršala frustrácia.
Montreal v priebehu tretej tretiny dostal tri po sebe idúce tresty. Podľa Brendana Gallaghera sa zlomový moment začal už prvým z nich.
„Úprimne, všetko sa to začalo vylúčením Slafkovského,“ povedal.
Slovenský útočník smeroval na trestnú lavicu za narazenie Tya Embersona. Pre mnohých prítomných bolo vylúčenie veľmi prísne.
VIDEO: Prísne vylúčenie Slafkovského
Tréner Martin St. Louis na lavičke nechápavo krútil hlavou a rozhadzoval rukami. Rozhodnutiu arbitrov nerozumel ani Slafkovský, ktorý si počas pobytu na trestnej lavici ešte raz na kocke prezeral inkriminovaný moment.
Na sociálnych sieťach ľudia žartovali, že Slafkovský bol vylúčený za to, že má 191 cm a 108 kilogramov.
„Rozprával som sa s rozhodcami a sami priznali, že to nemal byť trest, že spravili chybu,“ hovoril po stretnutí Gallagher.
Montreal následné oslabenie ubránil. Lenže pri vylúčení obrancu Mikea Mathesona, dá sa povedať, že za sporný faul, v 51. minúte už Leon Draisaitl znížil.
A potom prišlo ďalšie vylúčenie – Josh Anderson dostal trest za nešportové správanie. Buď za to, že po odpískaní poslal puk cez celé ihrisko, alebo za protest proti predchádzajúcemu vylúčeniu.
Zámorskí novinári nevedeli situáciu odhadnúť, a tak sa na ňu dopytovali samotných hráčov Montrealu.
„Rozhodcovia mi povedali, že Anderson bol vylúčený za nešportové správanie. Vraj sa im vysmial. Ale on to neurobil,“ reagoval Gallagher.
„To, že ani vy, novnári, neviete, za čo to bolo, o niečom svedčí. Rozhodca musí cítiť priebeh zápasu. Musí ho vedieť udržať pod kontrolou, najmä keď je tesný," pokračoval kanadský útočník.
„Oilers majú niekoľko špičkových hráčov, nepotrebujú takúto pomoc," dodal Gallagher.
Zároveň uznal, že aj Canadiens musia lepšie zvládať emócie. Jake Evans totiž v závere dostal ešte 10-minútový osobný trest.
St. Louis: Dúfam, že liga to preverí
„Je ľahké byť frustrovaný výsledkom a všetkým, čo sa stalo,“ povedal tréner Montrealu Martin St. Louis. „Oilers dnes vyhrali, ale neporazili nás,“ dodal.
Z prehry bol sklamaný a frustrovaný. Svojich zverencov však pochválil. Podľa neho hrali 60 minút ideálne, ale aj tak nedokázali vyhrať.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Edmonton
Dôvod bol aj podľa neho jasný: „Ako tréneri si po zápase pozeráme video, aby sme sa zlepšili. Dúfam, že liga urobí to isté.“
Podľa portálu Sportsnet výkon hlavných rozhodcov Garretta Ranka a Chrisa Schlenkera v Edmontone jednoducho nezodpovedal úrovni NHL.
Hoci tréner Montrealu urobil pred stretnutím zmeny v prvej presilovke - Zacha Bolduca nahradil Ivan Demidov - priestor na súhru neprišiel. Montreal v zápase zinkasoval 20 trestných minút, Edmonton iba dve.
„Rozhodcovia vrátili Oilers späť do hry," uviedol expert Stu Cowan z Montreal Gazette.
Výkon arbitrov kritizoval v priamom prenose televízie TSN aj známy hokejový odborník Craig Button.
To, akým spôsobom obrali rozhodcovia Montreal o body, prirovnal k nedávnej lúpeži vo francúzskom Louvri.
Canadiens nenadviazali na dve predchádzajúce víťazstvá a v deviatom stretnutí sezóny si pripísal tretiu prehru. Ďalší zápas odohrajú v noci na nedeľu vo Vancouveri (1:00 SEČ).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: