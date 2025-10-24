VIDEO: Slafkovský bol vylúčený neprávom. Montreal sa po prehre hnevá na rozhodcov

EDMONTON. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Edmontonu 5:6.
Gólovo bohaté stretnutie našlo rozuzlenie až v samotnom závere. Canadiens ešte v polovici tretej tretiny vyhrávali o dva góly, no Oilers dokázali využiť dve presilové hry a skóre vyrovnali.
Montreal hnevalo najmä kontroverzné vylúčenie Josha Andersona, ktorý si odsedel dvojminútový trest za nešportové správanie. Údajne za urazenie rozhodcu.
„Stále sa to snažím pochopiť. Rozhodcovia prevzali kontrolu nad zápasom. Klobúk dole pred nimi," uviedol po stretnutí dvojgólový strelec Cole Caufield.
O víťazný gól stretnutia sa postaral približne minútu pred koncom Vasili Podkolzin.
Slafkovský v stretnutí nebodoval. Na ľade strávil 18:47 min. a pripísal si plusový bod, jednu strelu a tri zblokované strely.
Napriek tomu, že sa slovenský útočník nezapísal do listiny strelcov, podľa zámorských expertov odohral veľmi dobrý duel.
V úvode tretej tretiny bol vylúčený na dve minúty za narazenie Tya Embersona, ktoré bolo podľa mnohých veľmi prísne.
VIDEO: Prísne vylúčenie Slafkovského
Útočník Montrealu Brendan Gallagher neskôr povedal, že rozhodcovia si priznali chybu pri posudzovaní Slafkovského zákroku.
„Mohli sme lepšie zvládnuť naše emócie, o tom si ešte povieme... Ale na druhú stranu, Oilers majú niekoľko špičkových hráčov, nepotrebujú takúto pomoc," dodal Gallagher.
Z víťazstva sa netešil ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla doma Chicagu 2:3.
Lightning zaznamenali štvrtú prehru za sebou a so štyrmi bodmi uzatvárajú Východnú konferenciu.
Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici a zaznamenal jednu strelu na bránku, jeden plusový bod a jeden „hit.“
Päťbodový Celebrini
„Žraloci" zo San Jose sa tešili z prvého víťazstva v sezóne, keď uspeli na ľade New Yorku Rangers 6:5 po predĺžení. Hviezdou duelu bol päťbodový Macklin Celebrini, ktorý zaznamenal svoj druhý hetrik v kariére a pridal aj dve asistencie.
Prvý muž draftu 2024 sa stal vo veku 19 rokov a 132 dní najmladším hráčom, ktorý zaznamenal hetrik v Madison Square Garden. Zažiaril aj ďalší mladý útočník Will Smith, ktorý nazbieral štyri body (2+2) a druhým gólom v zápase rozhodol v predĺžení.
Hetrikom sa blysol aj útočník Utahu Logan Cooley, ktorý strelil tri góly za sebou v priebehu štyroch minút a 48 sekúnd v prvej tretine na ľade St. Louis a aj vďaka jeho čistému hetriku vyhrali Mammoth nad Blues 7:4.
Cooley pridal k trom gólom aj asistenciu. Dvakrát skóroval Clayton Keller, Nick Schmaltz mal bilanciu 1+2 a Dylan Guenther s JJ Peterkom 0+3. Utah vyhral piaty zápas za sebou.
Päťbodový večer zaznamenal aj Mikael Granlund, ktorý dvoma gólmi a tromi asistenciami pomohol Anaheimu k víťazstvu 7:5 v Bostone. Štyri body za asistencie si pripísal Nikita Nesterenko.
Štvrté víťazstvo za sebou zaznamenali hokejisti New Yorku Islanders, keď zdolali doma Detroit vysoko 7:2. Prvýkrát nebodoval obranca Matthew Schaefer, séria draftovej jednotky 2025 sa zastavila na čísle šesť.
NHL - výsledky 24. október:
Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 6:5 (1:1, 2:3, 3:1)
Góly: 17. Tomášek (Podkolzin, Philp), 31. Henrique (Walman, Ekholm), 34. Mangiapane (Nurse, McDavid), 52. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 53. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 59. Podkolzin (Nurse, Walman) – 8. Newhook (L. Hutson, O. Kapanen), 37. Josh Anderson (Gallagher, J. Evans), 38. Caufield (Dobson, L. Hutson), 39. Caufield (Suzuki, A. Carrier), 43. Newhook (O. Kapanen, Struble)
Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 27. Guentzel (McDonagh, Kučerov), 40. McDonagh (Kučerov, Point) – 11. Nazar (Bertuzzi, Teräväinen), 31. Donato (Reichel), 60. Donato (Nazar, Teräväinen)
Boston Bruins – Anaheim Ducks 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Góly: 3. Mittelstadt (Zacha, Arvidsson), 29. M. Geekie (Pastrňák, McAvoy), 38. Lohrei (Jokiharju, Eyssimont), 55. Pastrňák (McAvoy, E. Lindholm), 55. M. Geekie (Zadorov) – 9. Helleson (Nesterenko, Granlund), 32. C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson), 36. Trouba (Nesterenko, Granlund), 43. Granlund (Terry, Vatrano), 48. Colangelo (Poehling, Trouba), 56. Terry (Nesterenko, Granlund), 58. Granlund (Nesterenko)
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 8. Amadio (Giroux, Zub), 24. Lycksell (Eller, Jensen) – 1. Foerster (Konecny, Couturier)
Florida Panthers – Pittsburgh Penguins 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Góly: 29. Marchand (Samoskevich, S. Jones), 43. Reinhart (Samoskevich, S. Jones), 52. Marchand (Luostarinen, Lundell) – 7. Crosby (Rust, Malkin), 27. Rakell (E. Karlsson, Crosby), 36. Kindel (Novak), 45. Dewar (E. Karlsson), 52. Crosby (Rakell, Malkin)
New York Islanders – Detroit Red Wings 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Góly: 3. DeAngelo (Lee, Holmström), 15. Heineman (Horvat, Drouin), 28. Pageau (Lee, DeAngelo), 34. Palmieri (Pulock, Barzal), 40. Barzal (Cizikas), 48. Heineman (Horvat, Pulock), 48. Holmström (Lee, Mayfield) – 44. Larkin (Finnie, DeBrincat), 58. Berggren (Compher, Brandsegg-Nygård)
New York Rangers – San Jose Sharks 5:6 pp (1:3, 3:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 15. T. Raddysh (Carrick, Soucy), 25. Zibanejad (Lafrenière, J. Miller), 27. Pärssinen (Sheary), 33. T. Raddysh, 52. T. Raddysh (J. Miller, Fox) – 2. Gaudette (Graf, Misa), 7. Celebrini (Eklund, Orlov), 20. Celebrini (W. Smith, Eklund), 40. Celebrini (W. Smith, Orlov), 47. W. Smith (Eklund, Celebrini), 62. W. Smith (Celebrini, Nedeljkovic)
St. Louis Blues – Utah Mammoth 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)
Góly: 26. Suter (Parayko, M. Joseph), 28. Bučnevič, 43. N. Walker (Sundqvist, Holloway), 46. Broberg (Sundqvist, Parayko) – 4. Cole (Peterka, L. Cooley), 7. L. Cooley (Guenther, Peterka), 8. L. Cooley (Guenther, Määttä), 11. L. Cooley (Guenther, Sergačov), 40. Keller (Schmaltz, Peterka), 50. Schmaltz (Sergačov, Keller), 59. Keller (Schmaltz, Hayton)
Nashville Predators – Vancouver Canucks 2:1(0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 30. O'Reilly (Stastney), 46. C. Smith (J. Barron) – 32. Sasson (L. Karlsson)
Winnipeg Jets – Seattle Kraken 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 23. Schwartz (S. Wright, Larsson), 59. Schwartz, 59. Eberle (Schwartz, Daccord)
Dallas Stars – Los Angeles Kings 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 25. J. Robertson (Hintz, W. Johnston), 43. W. Johnston (Hintz, Rantanen) – 19. Perry (Fiala, Byfield), 27. Ceci (Kempe, Laferriere), 61. Kempe (Byfield)
Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes 4:5 sn (1:4, 1:0, 2:0 - 0:0)
Góly: 5. Ničuškin, 25. Kelly (Malinski, Colton), 45. Nečas (Lehkonen, MacKinnon), 55. Ničuškin (Olofsson, Makar) – 4. Robinson (Kotkaniemi, Reilly), 8. Jarvis, 13. Sebastian Aho (Ehlers, Jarvis), 14. Stankoven (Blake, Hall), rozh. náj. Jarvis
