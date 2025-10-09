VIDEO: Montreal nezvládol úvodný zápas. Slafkovský bol aktívny, no nebodoval

TORONTO. Hokejisti Montrealu prehrali v úvodnom zápase novej sezóny NHL na ľade Toronta 2:5.
Canadiens ešte v druhej tretine vyhrávali 2:1, no v poslednej časti hry inkasovali tri góly, z toho dva do prázdnej bránky.
V domácom drese sa darilo najmä švédskemu útočníkovi Williamovi Nylanderovi, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.
Slovenský útočník v službách Montrealu Juraj Slafkovský v stretnutí nebodoval, aj keď na bránku Maple Leafs vyslal až šesť striel, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase.
Do svojej štvrtej sezóny v zámorskej profilige nastúpil v prvom útoku Habs. V zápase strávil na ľade 19 minút a 42 sekúnd. Okrem šiestich striel na bránku si pripísal aj 3 mínusové body, jeden blok a dva bodyčeky.
Víťazný gól Maple Leafs strelil obranca Morgan Rielly, ktorý prelomil nerozhodný stav v polovici tretej tretiny. V samom závere poistili triumf do prázdnej bránky Auston Matthews a Nylander.
„V našej hre bolo niečo dobré a aj niečo menej dobré, ale celkovo bolo fajn, ako sme držali pokope a vybojovali to. Myslím si, že v tretej tretine sme už hrali výborne, a to je dôležité,“ povedal pre zámorské médiá Rielly, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Brankár Anthony Stolarz prispel k výhre 29 úspešnými zákrokmi
Z výhry sa netešil ani Fehérváry
Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral.
V prvej obrannej dvojici domácich nastúpil Slovák Martin Fehérváry, ktorý odohral svoj jubilejný 300. zápas v základnej časti NHL. Bol to jeho prvý súťažný duel po operácii kolena.
V zápase sa musel vyrovnať aj s nepríjemným momentom, keď mu z korčule odpadol nôž. Na ľade strávil 18:27 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal štyri bodyčeky, zablokoval dve strely a mal jednu mínusku.
Nový kouč „medveďov“ Marco Sturm vyhral svoj prvý zápas vo funkcii hlavného trénera v NHL. „Je to skvelý pocit. Som vyčerpaný. Je to moment, na ktorý som čakal a uchmatnúť víťazstvo vo Washingtone, kde sa nevyhráva často, je ešte lepšie. Navyše chalani hrali väčšinu času spôsobom, akým sme si predstavovali,“ tešil sa prvý nemecký tréner v profilige.
Oporou Bruins bol brankár Jeremy Swayman, ktorý vykryl 35 striel. Víťazný gól vsietil v presilovke Elias Lindholm (v zápase 1+1), rovnakú bilanciu mal aj Morgan Geekie.
Víťazstvo charakteru
Leon Draisaitl strelil svoj 400. gól v základnej časti, no jeho Edmonton prehral doma s Calgary Flames 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil vo ôsmej sérii Nazem Kadri.
Draisaitl sa stal 111. hráčom v profiligovej histórii a 11. aktívnym s týmto míľnikom. Na presný zásah mu asistoval parádnou zadovkou Čech David Tomášek, pre ktorého to bol prvý bod v profilige.
VIDEO: Asistencia Davida Tomáška
Domáci viedli po góloch trojbodového Ryana Nugent-Hopkinsa (1+2), Andrewa Mangiapaneho a dvojbodového Drasaitla (1+1) v polovici stretnutia 3:0, ale sľubný náskok premárnili.
Debutujúci Matvej Gridin prvým gólom v profiligovej kariére nasmeroval hostí za obratom, následne zmazali manko Connor Zary a Blake Coleman a Flames zavŕšili otočku v nájazdovom rozstrele. V ňom za domácich skóroval len Draisaitl, za hostí Morgan Frost a Kadri.
„Neviem, prečo sme si to museli urobiť také dramatické, no vonku to v otváracom zápase nikdy nie je jednoduché. Bolo to víťazstvo charakteru,“ zdôraznil Kadri.
Flames vyhrali druhýkrát v histórii „bitku o Albertu“, keď v nej prehrávali už o tri góly. „Začali sme byť trochu ľahkovážni a často strácali puk, čo oživilo súpera. Využil jednu šancu, potom presilovku a ´momentum´ sa otočilo na jeho stranu,“ zhodnotil duel Nugent-Hopkins.
Gridin je štvrtý tínedžer v histórii Calgary s gólom pri svojom debute v NHL. V drese hostí nenastúpili zranený Martin Pospíšil ani Samuel Honzek, ktorý bol zdravý náhradník.
Hetrik Dorofejeva nestačil
Los Angeles Kings zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 6:5 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých rozhodol Trevor Moore.
„Králi“ prehrávali deväť minút pred koncom riadneho hracieho času 3:5, ale dokázali skóre otočiť. Quinton Byfield a Andrej Kuzmenko pomohli k triumfu zhodne gólom a asistenciou.
Domácim nestačil k výhre ani hetrik Pavla Dorofejeva, jeho spoluhráč Jack Eichel si krátko po podpise novej zmluvy pripísal gól a tri asistencie a Mitch Marner v premiére v drese Vegas zaznamenal dve asistencie.
„Je frustrujúce stratiť dvojgólový náskok v tretej tretine. Musíme sa z toho poučiť a nabudúce si počínať lepšie. V našej hre však boli aj pozitíva, len sme nedokázali zápas uzavrieť,“ povedal Eichel.
NHL - výsledky 9. október
Washington Capitals - Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 48. Wilson (Chychrun, Protas) – 33. Pastrňák (Zadorov, M. Geekie), 48. E. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 60. M. Geekie
Brankári: Thompson - Swayman, strely na bránku: 36:21
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 1. McMann (Nylander, Tavares), 26. Järnkrok (Rielly, Lorentz), 50. Rielly (Knies, Maccelli), 59. Matthews (Nylander), 60. Nylander (Lorentz, Tavares) – 6. O. Kapanen, 22. Z. Bolduc (Gallagher, K. Dach)
Brankári: Stolarz - Montembeault, strely na bránku: 27:31
Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:4 pp a sn (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 17. Mangiapane (McDavid, Nugent-Hopkins), 29. Draisaitl (Tomášek, Nugent-Hopkins) – 33. Gridin (Kadri, Coronato), 35. Zary (Klapka), 41. Coleman, rozh. náj. Kadri
Brankári: Skinner - Wolf, strely na bránku: 35:22
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:6 pp a sn (0:2, 3:1, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 23. Dorofejev, 38. Dorofejev (Stone, Eichel), 40. Dorofejev (Stone, Eichel), 46. Eichel (Marner, Barbašev), 49. Barbašev (Eichel, Marner) – 5. Kuzmenko (Kopitar, Fiala), 12. Byfield, 34. Armia (Turcotte, Malott), 52. T. Moore, 54. B. Clarke (Byfield, Kuzmenko), rozh. náj. T. Moore
Brankári: Hill - Forsberg, strely na bránku: 35:26
