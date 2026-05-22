Hviezda Anaheimu musí absolvovať operáciu. Trpí chronickými problémami

Americký hokejista Troy Terry absolvuje operáciu bedrového kĺbu.
Dvadsaťosemročný útočník Anaheimu Ducks trpí chronickými problémami a po operačnom zákroku bude otázne, či stihne začiatok nasledujúceho ročníka NHL.
Terry nazbieral v piatich za sebou idúcich sezónach profiligy viac ako 50 bodov. V ročníku 2025/26 mal v 61 dueloch základnej časti bilanciu 19 gólov a 38 asistencií.
Ďalšie tri góly a osem asistencií pridal v 12 stretnutiach play off, v ktorej „káčeri“ vypadli v 2. kole. Informovala agentúra AP.