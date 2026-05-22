Hviezda Anaheimu musí absolvovať operáciu. Trpí chronickými problémami

Troy Terry
Troy Terry (Autor: SITA/AP)
TASR|22. máj 2026 o 08:42
ShareTweet0

Začiatok budúcej sezóny možno nestihne.

Americký hokejista Troy Terry absolvuje operáciu bedrového kĺbu.

Dvadsaťosemročný útočník Anaheimu Ducks trpí chronickými problémami a po operačnom zákroku bude otázne, či stihne začiatok nasledujúceho ročníka NHL.

Terry nazbieral v piatich za sebou idúcich sezónach profiligy viac ako 50 bodov. V ročníku 2025/26 mal v 61 dueloch základnej časti bilanciu 19 gólov a 38 asistencií.

Ďalšie tri góly a osem asistencií pridal v 12 stretnutiach play off, v ktorej „káčeri“ vypadli v 2. kole. Informovala agentúra AP.

Pavúk play-off NHL

NHL

Juraj Slafkovský (vľavo) strieľa gól do siete Caroliny.
Juraj Slafkovský (vľavo) strieľa gól do siete Caroliny.
Superstar Slaf konečne trafil prázdnu bránku. Montreal vykoľajil rozbehnutý vlak
dnes 09:40
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Hviezda Anaheimu musí absolvovať operáciu. Trpí chronickými problémami