Slafkovský schudol a cíti sa skvelo. Akú radu by dal o rok mladšiemu ja?

„V lete som sa dostal do lepšej formy, schudol som zopár kíl. Neviem, koľko presne, ale cítim sa vo svojom tele dobre, takže na to nemyslím. Chcem skrátka hrať a nemyslieť na to. Ak sa cítim dobre, vtedy je to ideálne,“ dodal.

Po roku zoznamovania sa s najlepším hokejom na svete už vie, v čom sa mal zachovať lepšie. Novinári sa ho opýtali, akú radu by si dal, keby mohol vrátiť čas a porozprávať sa s mladším Slafkovským krátko po drafte.