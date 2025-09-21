St. Louis žiada okamžité nasadenie. Slafkovský musí zapnúť už v tréningovom kempe

MONTREAL. Na tréningovom kempe Montrealu Canadiens pred novou sezónou zámorskej hokejovej NHL 2025/2026 tréner „Habs“ Martin St. Louis vyzval svojich hráčov, aby pristupovali k tréningom a prípravným zápasom rovnako ako k rozhodujúcim momentom sezóny.
Jeho posolstvo o potrebe okamžitej akcie a sústredenia platí najmä pre slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý mal v minulých ročníkoch tendenciu naštartovať svoju výkonnosť až v neskorších fázach sezóny.
St. Louis zdôraznil, že Slafkovský musí prestať odkladať svoj štart a začať hrať s plným nasadením už teraz, nie až v priebehu sezóny.
„Začína to teraz. Včera,“ poznamenal St. Louis po druhom dni tréningov na ľade. Podľa neho je dôraz a hlad po úspechu kľúčová pre dosiahnutie výsledkov.
Slafkovský priznal, že v minulých sezónach mu chýbala konzistentnosť a plné nasadenie od samého začiatku.
„Možno som sa nevenoval všetkému, čo som mal, a začal som to robiť až v polovici sezóny,“ povedal slovenský útočník podľa webu sportsnet.ca. Tvrdí, že jeho cieľom je hrať tvrdo, využívať svoju fyzickú silu, správne sa rozhodovať a streliť čo najviac gólov.
So svojimi schopnosťami a skúsenosťami je Slafkovský pripravený okamžite uspieť, najmä keď hrá po boku talentovaných spoluhráčov ako Nick Suzuki a Cole Caufield.
St. Louis však jasne uviedol, že zodpovednosť za úspech leží na samotnom hráčovi a nalieha na neho, aby ukázal svoju pripravenosť a hlad po víťazstvách už od prvého dňa sezóny.