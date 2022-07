Nie je veľa hráčov ako Slafkovský, vraví manažér Montrealu. Chce ho čím skôr podpísať

MONTREAL. Väčšina zámorských odborníkov favorizovala kanadského centra Shanea Wrighta, ale tohtoročnou draftovou jednotkou v zámorskej NHL sa stal slovenský útočník Juraj Slafkovský. Klub Montreal Canadiens si okrem neho vybral v prvom kole aj jeho krajana Filipa Mešára z 26. pozície. Minúta po minúte z Draftu NHL 2022

ONLINE prenos: Draft NHL 2022 dnes Slafkovský sa stal najvyššie draftovaným Slovákom v histórii, o dve miesta prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka z roku 2000 (3. miesto, Minnesota Wild).

Slovensko má nielen prvú draftovú jednotku v histórii, ale aj dvojku v osobe obrancu Šimona Nemca (New Jersey Devils).

"Je to neuveriteľný moment pre mňa, moju rodinu, pre všetkých, ktorí ma podporovali a aj pre Slovensko. Niečo takéto sme potrebovali. Je to výnimočné aj preto, lebo Šimon Nemec išiel ako druhý, to som nečakal," povedal Slafkovský po drafte, citoval ho oficiálny web Montrealu.

"Mal som stretnutia so zástupcami Montrealu, ale z nich som sa nedozvedel skoro nič. Nedokázal som odhadnúť, či si ma vyberú, ale teraz je to realita. Vedeli o mne skoro všetko, je to naozaj dobrá organizácia. Dôležité je, že vedia, čo chcú a aj ja viem, čo chcem, takže je pre mňa dobré, že si ma vybrali," dodal slovenský útočník.