Philadelphia musí riešiť problém v ofenzíve. Šancu dostane draftová trinástka

Americký hokejista Noah Cates bude chýbať Philadelphii Flyers minimálne do konca série druhého kola play off NHL proti Caroline Hurricanes. Z hry ho vyradilo zranenie v dolnej časti tela.
Dvadsaťsedemročný útočník utrpel zranenie v druhom zápase série v noci na utorok, v ktorom Canes vyhrali 3:2 po predĺžení a v sérii vedú 2:0.
Cates odohral v play off osem duelov s bilanciou jeden gól a tri asistencie. V základnej časti nastúpil na všetkých 82 stretnutí a nazbieral 47 bodov (18+29).
Philadelphia po jeho zranení povolala útočníka Jetta Luchanka z Brantfordu Bulldogs v OHL.
Flyers si vybrali 19-ročného centra z 13. miesta draftu v roku 2024 a v tejto sezóne mu dali doteraz šancu v štyroch dueloch základnej časti, v ktorých nebodoval. V 38 zápasoch OHL nazbieral 43 bodov (7+36), v 15 stretnutiach play off pridal sedem bodov (2+5).