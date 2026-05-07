Philadelphia musí riešiť problém v ofenzíve. Šancu dostane draftová trinástka

Noah Cates. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. máj 2026 o 09:17
Utrpel zranenie v druhom zápase série.

Americký hokejista Noah Cates bude chýbať Philadelphii Flyers minimálne do konca série druhého kola play off NHL proti Caroline Hurricanes. Z hry ho vyradilo zranenie v dolnej časti tela.

Dvadsaťsedemročný útočník utrpel zranenie v druhom zápase série v noci na utorok, v ktorom Canes vyhrali 3:2 po predĺžení a v sérii vedú 2:0.

Cates odohral v play off osem duelov s bilanciou jeden gól a tri asistencie. V základnej časti nastúpil na všetkých 82 stretnutí a nazbieral 47 bodov (18+29).

Philadelphia po jeho zranení povolala útočníka Jetta Luchanka z Brantfordu Bulldogs v OHL.

Flyers si vybrali 19-ročného centra z 13. miesta draftu v roku 2024 a v tejto sezóne mu dali doteraz šancu v štyroch dueloch základnej časti, v ktorých nebodoval. V 38 zápasoch OHL nazbieral 43 bodov (7+36), v 15 stretnutiach play off pridal sedem bodov (2+5).

Pavúk play-off NHL

NHL

