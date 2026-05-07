Platový strop klubov v NHL sa opäť zmení. Príde navýšenie o viac ako osem miliónov

Platový strop klubov v NHL bude od budúcej sezóny 104 miliónov dolárov. Oproti prebiehajúcemu ročníku sa tak zvýši o 8,5 milióna dolárov.
Informovali o tom spoločne vedenie zámorskej hokejovej súťaže a hráčska asociácia NHLPA.
Maximálny plat pre jedného hráča prelomí hranicu 20 miliónov, hokejista si bude môcť za sezónu zarobiť až 20,8 milióna dolárov.
Aktuálne by bol najlepšie plateným hráčom budúcej sezóny útočník Kirill Kaprizov z Minnesota Wild.
Hviezda Wild podpísala s klubom vlani koncom septembra osemročnú zmluvu s celkovým príjmom 136 miliónov dolárov.
Ročná odmena 17 miliónov dolárov je novým rekordom ligy od zavedenia platových stropov v roku 2005.
Minimum, ktoré musí každý z klubov vydať na platy, bolo od novej sezóny 2026/27 stanovené na 76,9 milióna dolárov. V tomto prípade ide o nárast o 6,3 milióna dolárov.
Podľa kolektívnej zmluvy sa navýšenie vypočítava na základe finančných výsledkov predchádzajúceho roka v rámci spoločných výnosov súvisiacich s hokejom.