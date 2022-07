Slafkovský mal zimomriavky, Wright zúril. Slovensko má jednotku i dvojku draftu

MONTREAL. Keď generálny manažér Montrealu Kent Hughes vyšiel na pódium spolu s družinou Montrealu Canadiens a išiel voliť jednotku draftu, celé Slovensko bolo ako vo vare.

Napätie bublalo. Bol to veľký otáznik. Bude na samotnom vrchole Juraj Slafkovský alebo Shane Wright?

Hughes dlho neotáľal. Pozdravil prítomných fanúšikov Habs a pred plným Bell Centre vyhlásil, že si vyberá Juraja Slafkovského.

Hala sa dostala do ošiaľu. Panovali obavy z toho, že budú fanúšikovia Montrealu na Slafkovského bučať, no nepotvrdilo sa to. Slafkovský sa objal s rodičmi či inými hráčmi a smeroval k pódiu, odkiaľ si po pozdravoch s Garym Bettmanom a zástupcami Canadiens prebral dres s číslom jeden.