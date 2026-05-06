Zažíva najlepšiu sezónu. Kapitán Montrealu môže získať individuálne ocenenie

Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka hokejovej NHL získa jeden z trojice Anthony Cirelli z Tampy Bay, Brock Nelson z Colorada a Nick Suzuki z Montrealu.
Na zozname držiteľov ocenenia pomenovaného po Frankovi Josephovi Selkeovi vystriedajú Aleksandera Barkova, ktorému sezónu s Floridou pokazila septembrová operácia kolena.
Troch nominovaných hokejistov oznámilo vedenie NHL. Kedy bude známy víťaz, nie je zatiaľ jasné.
Cirelli odohral za Lightning 71 zápasov a nabieral 52 bodov, v hodnotení plus/mínus prežil najlepší ročník s číslom +38. Absolvoval z tímu najviac vhadzovaní 1075 a vyhral ich 48,2 percenta. Aj vďaka nemu mala Tampa Bay tretie najlepšie presilovky.
Nelson z Colorada prišiel o jediný z 82 zápasov základnej časti, ktorej Avalanche dominovali a mal podiel aj na tom, že klub inkasoval najmenej gólov zo všetkých. V dlhodobej časti sa Nelson zastavil na 65 bodoch, dal 33 gólov.
Aj Suzuki môže Selkeho trofej získať prvýkrát. Nevynechal jediný duel Montrealu v základnej časti a vytvoril si so 101 bodmi nové maximum (29 + 72). Najproduktívnejším bol rovnako v presilových hrách a zo 1449 buly vyhral 50,4 percenta.