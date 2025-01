VIDEO: Slafkovského kuriózny moment. Brankárska legenda mu počas zápasu zobrala hokejku

MONTREAL. Ak sa v minulosti niečo vyčítalo Jurajovi Slafkovskému, tak to bola okrem iného aj chuť ísť pred súperovu bránku.

V tejto sezóne sa to ale zmenilo. Slovenský útočník pravidelne doráža puky pred brankármi a častokrát sa tlačí do zakončenia. V nedeľnom zápase NHL pri výhre 5:4 po predĺžení nad New Yorkom Rangers skóroval práve z tejto pozície.

Slafkovský v 53. minúte odštartoval akciu vo vlastnom pásme a so spoluhráčmi vyrazil na bránku Rangers.