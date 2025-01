VIDEO: Slafkovský poslal zápas do predĺženia. Po góle skončil v bránke aj on

Tomáš Tatar vsietil štvrtý gól v sezóne, jeho New Jersey však prehralo s Ottawou 1:2.

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k triumfu Montrealu nad New Yorkom Rangers 5:4 po predĺžení.

Slafkovský v 53. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal zápas do predĺženia. Strelu Colea Caufielda vyrazil Jonathan Quick iba na hokejku slovenského krídelníka, ktorý zaznamenal šiesty presný zásah v sezóne.

"Po poslednej prehre s Torontom sme chceli opäť bodovať. Bol to náročný duel, no vedeli sme, že keď budeme pokračovať v našej hre, môžeme zvíťaziť," povedal Laine.

O zisku dvoch bodov pre Canadiens rozhodol v 64. minúte Patrik Laine, ktorý po akcii Kaidena Guhleho s Jakeom Evansom dorazil puk do odkrytej bránky.

Jeho náprotivok Quick predviedol 33 úspešných zákrokov, no opäť nedosiahol na jubilejné 400. víťazstvo v základnej časti, čo by dokázal ako vôbec prvý americký rodák.

"Je tu aj môj otec, ktorého som nevidel takmer rok a pol. Mal veľký vplyv na moju kariéru, takže som chcel podať dobrý výkon. Bol to boj, ale teraz môžeme spolu oslavovať," povedal pre nhl.com.

Bol to jeho prvý gól od 24. novembra, keď skóroval do siete Washingtonu. Senators však dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu, rozhodol o ňom v 43. minúte obranca Arťom Zub.

Tatar nastúpil vo štvrtom útoku "diablov", odohral 11:02 minúty a vyslal dve strely na bránku.

"Myslím si, že sme mali skvelý štart, no ako zápas pokračoval, my sme prestali hrať. Keď ste v takejto pozícii, musíte veci riešiť jednoducho. Nemôžeme tam len tak robiť čokoľvek, musíme to zjednodušiť," povedal tridsaťštyriročný krídelník pre nhl.com.

Keefe: Naši najlepší hráči musia hrať lepšie

Ottawa potvrdila stúpajúcu formu, dosiahla piate víťazstvo zo šiestich duelov, naopak Devils prehrali štvrtý zápas za sebou.

"Myslím si, že počas tohto bolo pre nás kľúčové odhodlanie hrať. Nie len bez puku, ale aj s ním. Od prvého dňa sme hovorili o tom, že chceme hrať na celom klzisku a to si nevyžaduje záväzok polovice vášho tímu, ale všetkých," povedal tréner Ottawy Travis Green.

"Naši najlepší hráči musia hrať lepšie... je to jednoduché, koniec vyhlásenia," povedal stroho kouč "diablov" Sheldon Keefe.

Dallas Stars zdolal Detroit Red Wings 4:1 vďaka trom gólom v prvej tretine. Postarali sa o ne Matěj Blümel, Mavrik Bourque a Jason Robertson, pre ktorého to bol piaty zásah v uplynulých piatich dueloch. Pre českého útočníka to bol prvý gól v sezóne.

"V predchádzajúcom zápase mi jeden zrušili, no tento už platil. Mám z toho radosť i keď som tŕpol, či nepríde coach´s challenge," prezradil Blümel, ktorému na gól asistoval Justin Hryckowian. Bol to jeho prvý bod v profilige. "Splnený sen, bolo to naše prvé striedanie v zápase," tešil sa.