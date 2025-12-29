Slafkovský spravil z detskej formácie špeciálny útok. Hrou nadchol aj trénera Tampy

Juraj Slafkovský (uprostred) strieľa gól, vpravo ho bráni hráč Tampy Nikita Kučerov
Juraj Slafkovský (uprostred) strieľa gól, vpravo ho bráni hráč Tampy Nikita Kučerov (Autor: TASR/AP)
TASR|29. dec 2025 o 10:56
ShareTweet0

V historických číslach napodobnil Gáboríka či Hossu.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v noci na pondelok na ľade Tampy Bay jeden zo svojich najlepších zápasov v zámorskej NHL.

Dvoma gólmi a asistenciou pomohol Montrealu aspoň k zisku bodu, keď exceloval v tretej tretine.

Canadiens na ľade divízneho rivala prehrávali dvakrát o tri góly, ale nakoniec získali bod, ktorý v čase 59:56 zariadil slovenský útočník gólom na 4:4. Tampa Bay napokon vyhrala po nájazdoch.

Slafkovský si prvý bod pripísal v 42. minúte, keď po jeho spätnej prihrávke bekhendom spoza bránky znížil Ivan Demidov na 1:3.

V 50. minúte si slovenský krídelník našiel voľné miesto, zaklepaním hokejkou o ľad si vypýtal puk od Olivera Kapanena a švihom na lapačku prekonal Jonasa Johanssona. Znížil na 2:4 a vrátil tím späť do hry.

VIDEO: Zostrih zápasu Tampa - Montreal

Ďalší veľký moment Slafkovského prišiel v úplnom závere už za stavu 3:4. Tampa vyhodila puk cez všetky čiary a 10 sekúnd pred koncom sa vzadzovalo v útočnom pásme Montrealu. Na buly išiel Phillip Danault, ktorý po výmene z Los Angeles odohral v staronovom drese druhý zápas.

Skúsený center aj za pomoci spoluhráčov buly na ľavej strane vyhral, Slafkovský pomohol priťuknutím puku na modrú čiaru a okamžite išiel na svoju pozíciu strelca na pravé krídlo.

Strelu Lanea Hutsona domáci zblokovali, ale puk sa dostal k Demidovovi, ktorý krížnym pasom našiel Slafkovského a ten bez prípravy švihom vyrovnal.

Slafkovského gól v čase 59:56 je šiesty najneskorší vyrovnávajúci zásah v klubovej histórii. Slovenský útočník napodobnil zápis Boba Gaineyho z 23. decembra 1980. Klubový rekord držia David Desharnais a Pierre Mondou, ktorí vyrovnali sekundu pred koncom.

Ako keby bol v tejto lige stále. A to má len 21

Slafkovský sa stal štvrtým slovenským hokejistom, ktorý zaznamenal aspoň päť trojbodových zápasov vo veku 21 rokov a menej. Pred ním to dokázali len Marián Gáborík (10), Marián Hossa (8) a Anton Šťastný (7).

Výkon slovenského útočníka, ktorý bodoval vo štvrtom zápase za sebou a počas tejto série nazbieral osem bodov (4+4), pochválil aj tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Ten bude viesť Kanadu na Zimných olympijkých hrách v Miláne a preto po zápasoch s Montrealom väčšinou dostáva otázky o Nickovi Suzukim, tentokrát sa ho spýtali na Slafkovského.

„Videl som to zblízka, ten dokáže vystreliť," povedal Cooper na pozápasovej tlačovej konferencii. „Kedy začal hrať v NHL, keď mal 18? A koľko má teraz? 21? Ok, mám pocit, ako keby bol v tejto lige stále. A to má len 21. Má fyzické predpoklady k tomu, aby bol dominantný silový útočník, ale k tomu má aj výborné technické vybavenie," dodal kouč „bleskov".

Ten Slafkovského videl prvýkrát v druhej formácii. „Predtým som ho vnímal skôr v prvom útoku, ale po presune do druhého spravil z 'detskej' formácie špeciálny útok a on je jeho líder. Jeho výkon neustále rastie," uzavrel Cooper.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

38

13

15

28

+5

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

38

3

8

11

+12

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

29

5

3

8

-8

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

7.

Pavol Regenda

San Jose

2

2

0

2

-2

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Slafkovský hrá v NHL štvrtú sezónu, v 38 dueloch strelil 13 gólov a nazbieral 28 bodov. Jeho maximom je 51 bodov z uplynulého ročníka. Celkovo odohral v profilige 238 zápasov, strelil v nich 55 gólov a zaznamenal 139 bodov.

Okrem NHL sa v tejto sezóne sústredí aj na svoje druhé zimné olympijské hry. Na svojich prvých v Pekingu 2022 mal 17 rokov a Slovákom pomohol k historickému bronzu.

Na turnaji vtedy neštartovali hráči z NHL, Slafkovský strelil sedem gólov v siedmich zápasoch a neskôr v tom roku sa stal draftovou jednotkou.

Obrancovia súperov to s ním majú ťažké

„Na svojej prvej olympiáde som bol ešte dieťa. Aby som bol úprimný, tri zo siedmich gólov boli šťastné strely, ktoré skončili v bránke," povedal Slafkovský pre sportsnet.ca.

Dnes už je Slafkovský muž. „Som oveľa komplexnejší hráč, ako som bol pred štyrmi rokmi. Chcem mať čo najviac puk na hokejke, verím si a snažím sa vždy niečo vytvoriť, strieľať, nahrávať, dávať góly. Táto hra mi vyhovuje," dodal Slafkovský.

Slovami chváli na formu najproduktívnejšieho slovenského hráča NHL v tejto sezóne nešetril ani obranca Noah Dobson, ktorý prišiel v lete z NY Islanders.

„Je obrovský, silný s pukom a keď sa to skombinuje s prehľadom a šikovnosťou, akou disponuje, tak je to pre súperových obrancov ťažké. Hral som aj proti nemu a viem, že to s ním nie je jednoduché, vie vyhrať veľké množstvo súbojov.

Hrá veľmi dobre a skvele im to funguje s 'Demim' a 'Kappym'," povedal Dobson, ktorý v Tampe znížil na 3:4.

Montreal je aktuálne vo veľmi vyrovnanej Východnej konferencii na štvrtom miesta, najbližšie sa predstaví v noci na stredu na ľade dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára Floridy Panthers.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Juraj Slafkovský (uprostred) strieľa gól, vpravo ho bráni hráč Tampy Nikita Kučerov
Juraj Slafkovský (uprostred) strieľa gól, vpravo ho bráni hráč Tampy Nikita Kučerov
Slafkovský spravil z detskej formácie špeciálny útok. Hrou nadchol aj trénera Tampy
dnes 10:56
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Slafkovský spravil z detskej formácie špeciálny útok. Hrou nadchol aj trénera Tampy