Slafkovský spravil z detskej formácie špeciálny útok. Hrou nadchol aj trénera Tampy

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v noci na pondelok na ľade Tampy Bay jeden zo svojich najlepších zápasov v zámorskej NHL.
Dvoma gólmi a asistenciou pomohol Montrealu aspoň k zisku bodu, keď exceloval v tretej tretine.
Canadiens na ľade divízneho rivala prehrávali dvakrát o tri góly, ale nakoniec získali bod, ktorý v čase 59:56 zariadil slovenský útočník gólom na 4:4. Tampa Bay napokon vyhrala po nájazdoch.
Slafkovský si prvý bod pripísal v 42. minúte, keď po jeho spätnej prihrávke bekhendom spoza bránky znížil Ivan Demidov na 1:3.
V 50. minúte si slovenský krídelník našiel voľné miesto, zaklepaním hokejkou o ľad si vypýtal puk od Olivera Kapanena a švihom na lapačku prekonal Jonasa Johanssona. Znížil na 2:4 a vrátil tím späť do hry.
Ďalší veľký moment Slafkovského prišiel v úplnom závere už za stavu 3:4. Tampa vyhodila puk cez všetky čiary a 10 sekúnd pred koncom sa vzadzovalo v útočnom pásme Montrealu. Na buly išiel Phillip Danault, ktorý po výmene z Los Angeles odohral v staronovom drese druhý zápas.
Skúsený center aj za pomoci spoluhráčov buly na ľavej strane vyhral, Slafkovský pomohol priťuknutím puku na modrú čiaru a okamžite išiel na svoju pozíciu strelca na pravé krídlo.
Strelu Lanea Hutsona domáci zblokovali, ale puk sa dostal k Demidovovi, ktorý krížnym pasom našiel Slafkovského a ten bez prípravy švihom vyrovnal.
Slafkovského gól v čase 59:56 je šiesty najneskorší vyrovnávajúci zásah v klubovej histórii. Slovenský útočník napodobnil zápis Boba Gaineyho z 23. decembra 1980. Klubový rekord držia David Desharnais a Pierre Mondou, ktorí vyrovnali sekundu pred koncom.
Ako keby bol v tejto lige stále. A to má len 21
Slafkovský sa stal štvrtým slovenským hokejistom, ktorý zaznamenal aspoň päť trojbodových zápasov vo veku 21 rokov a menej. Pred ním to dokázali len Marián Gáborík (10), Marián Hossa (8) a Anton Šťastný (7).
Výkon slovenského útočníka, ktorý bodoval vo štvrtom zápase za sebou a počas tejto série nazbieral osem bodov (4+4), pochválil aj tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Ten bude viesť Kanadu na Zimných olympijkých hrách v Miláne a preto po zápasoch s Montrealom väčšinou dostáva otázky o Nickovi Suzukim, tentokrát sa ho spýtali na Slafkovského.
„Videl som to zblízka, ten dokáže vystreliť," povedal Cooper na pozápasovej tlačovej konferencii. „Kedy začal hrať v NHL, keď mal 18? A koľko má teraz? 21? Ok, mám pocit, ako keby bol v tejto lige stále. A to má len 21. Má fyzické predpoklady k tomu, aby bol dominantný silový útočník, ale k tomu má aj výborné technické vybavenie," dodal kouč „bleskov".
Ten Slafkovského videl prvýkrát v druhej formácii. „Predtým som ho vnímal skôr v prvom útoku, ale po presune do druhého spravil z 'detskej' formácie špeciálny útok a on je jeho líder. Jeho výkon neustále rastie," uzavrel Cooper.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
38
13
15
28
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
38
3
8
11
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
29
5
3
8
-8
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Slafkovský hrá v NHL štvrtú sezónu, v 38 dueloch strelil 13 gólov a nazbieral 28 bodov. Jeho maximom je 51 bodov z uplynulého ročníka. Celkovo odohral v profilige 238 zápasov, strelil v nich 55 gólov a zaznamenal 139 bodov.
Okrem NHL sa v tejto sezóne sústredí aj na svoje druhé zimné olympijské hry. Na svojich prvých v Pekingu 2022 mal 17 rokov a Slovákom pomohol k historickému bronzu.
Na turnaji vtedy neštartovali hráči z NHL, Slafkovský strelil sedem gólov v siedmich zápasoch a neskôr v tom roku sa stal draftovou jednotkou.
Obrancovia súperov to s ním majú ťažké
„Na svojej prvej olympiáde som bol ešte dieťa. Aby som bol úprimný, tri zo siedmich gólov boli šťastné strely, ktoré skončili v bránke," povedal Slafkovský pre sportsnet.ca.
Dnes už je Slafkovský muž. „Som oveľa komplexnejší hráč, ako som bol pred štyrmi rokmi. Chcem mať čo najviac puk na hokejke, verím si a snažím sa vždy niečo vytvoriť, strieľať, nahrávať, dávať góly. Táto hra mi vyhovuje," dodal Slafkovský.
Slovami chváli na formu najproduktívnejšieho slovenského hráča NHL v tejto sezóne nešetril ani obranca Noah Dobson, ktorý prišiel v lete z NY Islanders.
„Je obrovský, silný s pukom a keď sa to skombinuje s prehľadom a šikovnosťou, akou disponuje, tak je to pre súperových obrancov ťažké. Hral som aj proti nemu a viem, že to s ním nie je jednoduché, vie vyhrať veľké množstvo súbojov.
Hrá veľmi dobre a skvele im to funguje s 'Demim' a 'Kappym'," povedal Dobson, ktorý v Tampe znížil na 3:4.
Montreal je aktuálne vo veľmi vyrovnanej Východnej konferencii na štvrtom miesta, najbližšie sa predstaví v noci na stredu na ľade dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára Floridy Panthers.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: