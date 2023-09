Nárast produktivity v NHL? Zámorský expert Slafkovskému neverí

Podľa odhadu televízie ESPN si v ročníku 2023/2024 pri odohraní plného počtu zápasov výrazne zlepší štatistiky na 22 presných zásahov a 55 bodov, čo Shawn Wilken z portálu The Hockey Writers považuje za nereálne.

Marco D'Amico z portálu Montreal Hockey Now informoval, že počas tohto leta pracoval v Česku s trénerom Michalom Břetenařom na zlepšení fyzickej kondície, sily aj techniky dýchania.

"Aj keď by to pomohlo tímu zvýšiť šance na lepšie výsledky, je to málo pravdepodobné. Slafkovský ukázal pozitívne veci, ale jeho nízka vyťaženosť pre zdravotné a kondičné problémy vyvolala obavy.

S trpezlivosťou a ďalším rozvojom môže byť raz skvelý hráč, no očakávať od neho o toľko viac gólov je prehnané. Možno sa mu letná príprava vyplatí a častejšie si zahrá v prvých dvoch útokoch, ale zatiaľ je príliš skoro na taký obrovský nárast produktivity," myslí si odborník.