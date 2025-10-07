Slafkovský: Ľudia sa ma pýtajú na olympiádu, ale teraz sa musím poučiť z vlastných chýb

MONTREAL. Ahojte všetci, obnovujeme starú tradíciu. Mám síce len 21 rokov, stále som mladý, ale už mám o niečo viac skúseností. Prostredníctvom blogu na stránke NHL.com vám opäť priblížim zákulisie sezóny v tíme Montreal Canadiens.
Takto sa prihovára Juraj Slafkovský v prvej tohtoročnej časti svojej pravidelnej rubriky. Fanúšikom je známa, vychádza už štvrtý rok po sebe.
Blog netvorí sám Slafkovský, ale jeho myšlienky zapisuje kanadský novinár Jean-François Chaumont na základe spoločného rozhovoru.
Vychádza v dvoch variantoch, originál na francúzskej verzii oficiálnej ligovej stránky, a vždy trochu pozmenený aj v slovenčine. Pre úplný obraz je vždy lepšie prečítať si obe verzie.
„Tak ako v minulosti, ozvem sa vám raz za mesiac," dodáva Slafkovský v úvode.
Zlý začiatok nemôžem zopakovať
O Slafkovskom je známe, že býva na seba často sebakritický. Najmä po zlých výkonoch, ktoré vie zhodnotiť často už v pozápasových rozhovoroch v šatni.
V negatívnom zmysle slova sa hodnotil predovšetkým vlani počas úvodu ročníka. Ten mu nevychádzal podľa predstáv. Slafkovský striedal dobré momenty s tými zlými a jeho najväčším problémom bola nevyrovnanosť výkonov.
Do konca kalendárneho roka mal na konte iba štyri góly a 17 asistencií. Bol až piatym najproduktívnejším hráčom tímu.
Podobne zlý štart si nechce tento rok pripustiť. „Musím sa poučiť z vlastných chýb. Posledné dve sezóny som začínal pomaly a nemôžem to zopakovať.
Na novú sezónu sa veľmi teším. Viem, čo musím na ľade robiť, aby som bol úspešný – a chcem to ukázať hneď v prvom zápase sezóny," píše v blogu.
Montreal nastúpi v stredu večer (1:00 SEČ) na ľade Toronta. Pre Slafkovského sa tak otvorí štvrtá sezóna v NHL. Doteraz v nej odohral rovných 200 zápasov so ziskom 111 bodov (42+69).
Už v priebehu minulej sezóny si naplno uvedomil, v čom tkvie jeho sila a ako vie pomôcť nielen spoluhráčom z útoku, ale taktiež celému tímu. Veľmi mu v tom pomohol tréner Martin St. Louis, s ktorým sa často rozpráva.
„Ak chcem začať dobre, nejde len o to dávať góly či zbierať body. Keď si taký veľký ako ja, musíš využívať svoje telo. Nemôžem len korčuľovať okolo súperov bez kontaktu. Potrebujem hrať fyzicky, priniesť do nášho tímu tvrdosť a energiu."
Z trojice Slafkovský – Caufield – Suzuki, ktorá tvorí prvý útok Canadiens, je Slovák jednoznačne najvyšší aj fyzicky najsilnejší. Aj preto má v zostave niekoľko úloh, ktoré sú kľúčové pre úspech celej elitnej formácie.
„Spolu hrávame už dlho, máme medzi sebou výbornú chémiu a vieme, kde sa kto na ľade nachádza. V NHL však nič nie je isté – ak chceme zostať spolu v jednom útoku, musíme hrať dobrý hokej," dodáva Slafkovský v blogu.
Najlepší Montreal, odkedy som tu
Montreal si vlani zahral play-off prvýkrát od roku 2021 a celý klub počnúc hráčmi nechce zmenu ani v nastávajúcom ročníku.
Generálny manažér Kent Hughes urobil počas leta zaujímavé výmeny. Do tímu získal obrancu Noaha Dobsona, zo St. Louis priviedol útočníka Zacha Bolduca a svoju prvú sezónu odohrá aj Rus Ivan Demidov.
Slafkovský si myslí, že klub sa napriek odchodu viacerých dôležitých hráčov posilnil. Navyše, jadro tímu okolo kapitána Suzukiho je o rok skúsenejšie.
„Nebojím sa to povedať – odkedy som prišiel do Montrealu, máme najlepší tím, aký som tu zažil. Jedna vec je to tvrdiť, ale teraz to musíme aj ukázať na ľade."
V novom ročníku bude Montreal patriť opäť medzi ašpirantov na vyraďovaciu čast, no okolo nich sú stále tímy, ktoré majú rovnaký cieľ.
A kým vedenie klubu na tradičnom predsezónnom golfovom turnaji hovorilo o konzistentnosti, Slafkovský volil odvážnejšie slová.
„Minulý rok sme spravili prvý krok, keď sme sa dostali do play off. Teraz chceme zabojovať o to, aby sme si ten pocit opäť prežili. A nielen to, naším cieľom bude vyhrať viac než len jeden zápas v play-off. To je naša méta. No kým sa k nej dostaneme, čaká nás 82 zápasov základnej časti, v ktorých si musíme miesto v play-off zaslúžiť."
Spomienky na mladosť aj reprezentáciu
Slafkovský v príprave na novú sezónu odohral tri prípravné zápasy, v ktorých dvakrát bodoval. Predsezónnej časti ale neprikladá veľkú váhu. Je rád, že sa už skončila.
Priznal, že po náročnom tréningovom kempe sa už nevie dočkať začiatku novej sezóny. Prípravné zápasy podľa neho nikdy úplne nenahradia súťažný hokej.
Slafkovský si pochvaľoval aj niekoľko spoločných dní v Quebecu, kde si zaspomínal na časy, keď ako 12-ročný nastúpil na slávnom žiackom turnaji. „Doma mám z neho fotku na šmykľavke. Bolo fajn pripomenúť si to a stráviť tam niekoľko dní, pretože sa mi tam páčilo."
Práve verzia o Slafkovského mládežníckych spomienkach chýba vo francúzskej verzii. Rovnako tak tam nie je ani nasledujúca pasáž, v ktorej hovorí o reprezentácii a blížiacej sa olympiáde.
„Veľa ľudí sa ma pýta na olympiádu, ale ja sa namiesto februára snažím sústrediť skôr na to, čo bude teraz.
Aj keď som, samozrejme, rád, že do Talianska odletím a budem reprezentovať. Potrebujem však odštartovať sezónu dobrými výsledkami a to je teraz môj hlavný cieľ."